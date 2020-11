¿Quién Gobierna en Casa Rosada? La curiosa respuesta de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández responsabilizó a la familia de Diego Maradona por la organización del velorio y también por el corte intempestivo de la ceremonia y los desmanes. Lo curioso es que se puso en rol de simple ejecutor, a pesar de que todo se realizó en Casa Rosada, su lugar de trabajo y sede del Poder Ejecutivo.

"Tuvimos el problema, entre comillas, de enfrentar la decisión de la familia, de que ellos quisieron que todo terminara a las 16. Cuando mucha gente se dio cuenta que por la cantidad de personas que tenía adelante no iba a llegar, muchos se abalanzaron sobre la puerta tratando de entrar", acusó Alberto Fernández.

Luego, el primer mandatario dijo que para él las decisiones sobre el velorio debían ser de la familia, a pesar del escenario elegido. "Me llamó la atención que muchos plantearon que habiendo puesto la Casa de Gobierno, teníamos que poner nosotros las condiciones a partir de las cuales debía ser velado. A mí me pareció que no, nunca enfrenté ese dilema. Quienes tenían que decidir cómo hacerlo y durante cuánto tiempo era su familia", ratificó Alberto.

El Presidente estuvo en el programa "Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff. Es la primera vez que visita ese lugar, aunque fue virtual y para hablar exclusivamente de Maradona.

"Fue un momento muy ingrato (la muerte de Maradona), horrible. Lo único que atine a hacer fue ponerme al servicio de su familia", aseguró el Presidente. En ese plano, volvió a decir que quienes le pidieron usar Casa de Gobierno fueron Claudia Villafañe y las hijas de Maradona "Ellas creían que lo mejor era que Diego fuera velado en la Casa de Gobierno e inmediatamente les dije que sí", ratificó.