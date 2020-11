Cruces entre el oficialismo y la oposición por los cambios en la Procuración

El Senado está debatiendo los posibles cambios en varios aspectos del Ministerio Público Fiscal, centrados principalmente en modificar el sistema de elección del nuevo procurador y la duración de su mandato, lo que ha causado un nuevo enfrentamiento entre el oficialismo del Frente de Todos y la oposición de Juntos por el Cambio, cuyos integrantes se lanzaron acusaciones cruzadas y fuertes cuestionamientos.

La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Oscar Parrilli, aseguró que los cambios en el número de votos para elegir jefe de los fiscales no se debe a la falta de consenso para elegir al juez federal Daniel Rafecas, sino para remover al procurador interino, Eduardo Casal, porque "sirve a los intereses" de la oposición.

"Acá no se trata de Rafecas sí o Rafecas no. Se trata de Casal sí o Casal no. Hay muchos que quieren que siga el procurador interino porque le sirve a sus intereses. Presionable y con todas las atrocidades que está haciendo", destacó Parrilli, quien se ha convertido en uno de los principales impulsores de la medida.

En ese sentido, el senador agregó que la oposición acusa al Gobierno nacional "de hacer las cosas que hicieron ellos, como intentar manipular a la justicia" y destacó que el oficialismo pretende "dar certezas y seguridades", a lo que añadió: "Los que se ajusten a la ley no van a ser perseguidos, ni va a haber espionaje político como hubo a opositores y a sus mismos compañeros de ruta", haciendo alusión a las investigaciones judiciales entorno a la presunta red de espionaje montada durante la administración de Mauricio Macri.

uD83DuDCBB“La Constitución Nacional no habla de que el cargo de Procurador sea vitalicio, por eso nosotros creemos en un plazo de 5 años, reelegible por un solo periodo más y, además, establecer que no puede ser designado cuando haya elecciones presidenciales”, añade @OscarParrilli — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 27, 2020

Contraataque opositor

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el opositor cordobés Ernesto Martínez, sostuvo que la iniciativa impulsada por el oficialismo "es una ley que tiene un verdadero sentido de venganza", y añadió que "la idea del proyecto es decir 'la acusación soy yo'" y la calificó como "absolutista".

Luego de mencionar que generará "un aparato de fiscales que solo deberá congraciarse con el Ejecutivo de turno para mantenerse en su lugar", afirmó que el interbloque de Juntos por el Cambio "no va a encubrir a los corsarios de todos los Gobiernos".

Martínez vaticinó además que el proyecto será impugnado por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al afirmar que "este oficialismo, cuando a las cosas las puede hacer mal, las hace inexorablemente mal". En ese sentido, expresó que "las motivaciones son espurias y se notan muy rápido y, por eso, como la anterior reforma judicial, no pasan ningún examen de constitucionalidad".

"Entonces, como la oposición ni se disgrega, ni se vende pese a todos los intentos públicos o soterrados, hace falta un procurador afín. Por eso hay que echar al procurador interino y poner un procurador provisorio", dijo el senador, en referencia a Eduardo Casal, que en 2017 reemplazó al frente del Ministerio Público Fiscal a Alejandra Gils Carbó, quien dejó el cargo pocos meses después de la asunción de Macri bajo fuertes cuestionamientos.