Las exigencias de la familia de Diego Maradona que Alberto no quiere aceptar

Los preparativos para el velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada avanzan sin pausa a contrarreloj, y si bien el mismo presidente Alberto Fernández puso toda su predisposición para que el consagrado futbolista sea despedido con todos los honores, sus planes podrían verse afectados por un factor impensado: la propia familia del ‘Diez’.

Según contó el periodista Beto Valdéz en el programa Somos nosotros, del canal LN+, la organización del velatorio está signada por un “alto grado de improvisación”, si bien está a cargo del subsecretario general de la Presidencia, Miguel Cuberos, conocido productor musical que además es la actual pareja de Carolina Papaleo y quien se puso en contacto con el entorno de Maradona poco después del fallecimiento del astro.

De hecho, Cuberos habló directamente con Claudia Villafañe y le transmitió la propuesta de Fernández de realizar el velatorio en el estadio ‘Diego Armando Maradona’ de Argentinos Juniors. Sin embargo, la ex esposa del futbolista solicitó que se haga en la Casa Rosada, por pedido de sus hijas.

“El problema es que hasta ahora no queda claro cómo se va a implementar toda esta movida, ya que hay exigencias de la familia que el Gobierno no quiere conceder o no está en condiciones de hacerlo: que sea una ceremonia lo más corta posible y que no haya periodistas ni fotógrafos donde esté el cajón de Maradona”, comentó Valdéz.

Ambos requisitos son analizados con desconfianza por el Gobierno nacional, ya que aspira a organizar una ceremonia que dure 48 horas y convoque a más de un millón de asistentes, y al mismo tiempo ya está tramitando cientos de pedidos de acreditaciones para los medios de comunicación.

Más allá de estos inconvenientes, en el Ejecutivo nacional quieren un festejo multitudinario a nivel de Estado, por lo que no sorprendió que en las últimas horas funcionarios de Alberto Fernández se reunieran con Julio Grossman, el hombre que hace una década organizó los festejos del Bicentenario y el armado de las exequias de Néstor Kirchner.

“La presencia de Grossman reaviva el temor que circula en sectores de la oposición: que se quiera utilizar la figura de Maradona por las simpatías que tenía con el kirchnerismo”, resumió el periodista.