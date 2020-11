"Bajar las exigencias del nombramiento es bajarle el precio al cargo"

En el contexto de la discusión que impulsa el kirchnerismo para modificar la ley para designa al Procurador General de la Nación, una figura estratégica que pertenece al Ministerio Público Fiscal y que tiene a cargo la política criminal del país.

Al respecto, en diálogo con el programa de MDZ Radio, Con qué derecho, Ricardo Sáenz, fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires.

"La ley tiene por lo menos tres aspectos para destacar. El nombramiento del procurador, una figura clave dentro de la justicia, por ser el jefe de todos los fiscales del país. Los dos tercios del Senado para nombrarlo, que es la ley vigente y reglamenta una cláusula constitucional, tiene que ver con la independencia, con el poder que le daría para cumplir semejante tarea el haber sido nombrado por un consenso político. Y además tiene un consenso federal porque en el Senado están representadas todas las provincias", dijo Sáenz.

"Entonces bajarle las exigencias a ese nombramiento es como bajarle el precio al cargo. Es hacer un cargo que puede estar a tiro con del gobierno que siga, porque la mitad más uno del Senado en general va a ser una mayoría circunstancial que generalmente va a ser de ese gobierno de turno", analizó.

Sin vueltas, el fiscal considera que "no van a necesitar negociar el nombre. Ese el primer aspecto criticable. El segundo, es que se pretende disciplinar a los fiscales. Que es la flexibilización de los requisitos para remover a un fiscal. Nosotros tenemos un jurado de enjuiciamiento de siete miembros, en el cual la ley dice que necesitás el voto de cinco para remover a un fiscal. En el proyecto del oficialismo se necesitan cuatro. El presidente del jury puede abrirlo con una denuncia, hoy es un mecanismo mucho más complejo. Hay que ver qué voluntad y espalda tiene para llevar adelante una investigación contra el poder, por ejemplo, si va a estar sujeto a un jury que fácilmente lo puede remover. Eso afecta la independencia del fiscal".

"Ahora que viene el procedimiento acusatorio, donde el fiscal es la figura clave, no podemos tener fiscales devaluados en cuanto a su estabilidad", sintetiza.

En cuanto a la propuesta de Daniel Rafecas como Procurador general, Sáenz opinó: "Respecto de Rafecas, siempre marqué mis diferencias en lo que resolvió en el caso Nisman, pero fuera de eso me parece un candidato razonable. Además no importa tanto mi opinión, sino la del Presidente (Alberto Fernández) que ya lo propuso. Es sin duda el candidato del Presidente porque firmó el pliego y lo mandó al Senado. Que la Cámara Alta no lo haya tratado, es otro tema".