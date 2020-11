Omar De Marchi destrozó al Gobierno con una furiosa frase

El diputado mendocino Omar De Marchi salió con los tapones de punta a criticar al Gobierno nacional y lo calificó como “el peor gobierno de la historia democrática de la Argentina”.

“No hay que quedarse dormido, porque estamos en presencia del peor gobierno de la historia democrática de la Argentina, en todo sentido: por la cuestión económica, por lo que está pasando y va a venir; y la cuestión institucional, por la endeblez que tiene la Argentina en este tiempo”, señaló el exintendente de Luján de Cuyo durante una entrevista en el programa Palabra de Leuco, del canal TN.

Así mismo, De Marchi advirtió que “la gente está con una mezcla de tristeza, desaliento e impotencia”, por lo que “desde los espacios de conducción tenemos que poder y saber interpretar esa desazón que existe”.

Retomando sus críticas a la gestión del presidente Alberto Fernández, el mendocino indicó que “estamos en presencia de una situación económica mucho más compleja de la que se advierte y de la que va a venir”, por lo que enumeró: “Treinta multinacionales se han ido con los miles de puestos de trabajo que eso implica, 60.000 pymes han cerrado, 4 millones de nuevos desocupados”.

“Mientras esto ocurre, lo que advertimos es cómo este gobierno se entretiene en ver cómo consigue la libertad para el entorno íntimo de Cristina (Fernández de Kirchner)”, añadió.

En ese sentido, el diputado de Juntos por el Cambio alertó sobre la discusión en el Congreso de proyectos legislativos “amañados” por el oficialismo, y puso como ejemplo la propuesta de modificar el proceso de elección del Procurador de la Nación: “Cuando estamos discutiendo si bajamos de las dos terceras partes a la mayoría simple la votación para elegir al Procurador, se parece a cuando te quieren vender un auto en un plan de ahorro pero no te lo van a entregar y sabés que es una estafa”.

“Detrás de eso, está escondida la posibilidad de que el Ejecutivo pueda destituir fiscales a su antojo y manejar definitivamente la Justicia, con lo cual se acaba lo que va quedando de la República para siempre”, enfatizó.

Por último, De Marchi fue tajante en su postura sobre el candidato a la Procuración, el juez federal Daniel Rafecas: “No me creo ese verso de que Rafecas es de Alberto y Cristina quiere a otro. Rafecas fue el que desestimó la denuncia de Nisman y le aconsejaba a los abogados de (Amado) Boudou como había que defender la toma de Ciccone. No nos olvidemos”.