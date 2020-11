Lavalle suspendió los festejos de Vendimia por la caída de granizo

El intendente de Lavalle, Roberto Righi, anunció este martes a la mañana la suspensión de todos los festejos de Vendimia en el departamento ante la grave situación que viven los productores afectados por la caída de granizo.

"Vecinas y vecinos de Lavalle, por medio de este video les comunico la decisión que hemos tomado junto con mi equipo de trabajo. Después de analizarlo detenidamente, con mucho pesar les informo que hemos decidido SUSPENDER los festejos de la VENDIMIA en el departamento", anunció Righi en su cuenta de Twitter.

Según explicó el jefe comunal, la decisión se toma para ayudar a los productores que han sufrido la pérdida casi total de sus cosechas por la caída de granizo que ha afectado al departamento en las últimas semanas.

"Hemos tenido un castigo importante producto de la piedra, de más del 100% (100 de este año más parte del año que viene). Hemos decidido suspender la fiesta de la Vendimia y pido a los artistas que siempre participan de la fiesta que nos puedan entender", explicó Righi en el video que compartió desde una de las viñas afectadas por el granizo.

"Seamos solidarios con los productores que han perdido su cosecha; son más de 6.000 las hectáreas afectadas. Vamos a poner los fondos de las fiestas al servicio de los productores para ayudarlos con semillas para que puedan seguir trabajando", agregó Righi.

Y concluyó: "No hay fiesta de la Vendimia si los productores están mal. No hay fiesta de la Vendimia si el precio del vino no alcanza para sostener la labor de nuestra actividad".