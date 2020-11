La ministra Acuña redobló la apuesta y apuntó contra los docentes militantes

Luego de ser portada del domingo en Página 12, la ministra de Educación de CABA Soledad Acuña encabezó una conferencia de prensa por la vuelta a clases. En ese contexto no solo habló como están trabajando con los directores de escuelas para encarar ese desafío, sino que también se refirió a la publicación que la cuestionaba por haber estudiado en la escuela que era dirigida por el excriminal de la Segunda Guerra Mundial, Erich Priebke.

"Respecto a la publicación lo único que voy a decir es que nada ni nadie me va a sacar el foco. Hace cuatro meses con mi equipo trabajamos 12 horas o más por día para que los chicos vuelvan a la escuela. esa es nuestra prioridad y nadie nos va a sacar el foco de ahí. Porque entendemos que la escuela es lo más importante para construir futuro", subrayó la funcionaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

[ ALERTA - CONFERENCIA] La ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña: "Hay un grupo de docentes minotirario que creen que el aula es un lugar de militancia". Mirálo en @BDAprograma por @A24COM pic.twitter.com/VepUMAfcSY — A24.com (@A24COM) November 24, 2020

Pero además de ello, redobló la apuesta en su embate contra un grupo de docentes al que calificó como minoritario. "Estoy convencida de que la mayoría de los docentes entendemos la escuela como un lugar donde tenemos que enseñar a pensar y no decirle a los chicos y chicas qué tienen que pensar. Pero también sabemos que hay un grupo que no es mayoritario, pero que entiende el lugar como un espacio de militancia. Vamos a trabajar para que esto no sea así. Para que el aula sea un lugar diverso y de pluralidad", aseguró la funcionaria.

La relación de Acuña con los gremios de la educación se tensó luego de que diera a entender que quienes eligen la carrera docente por descarte luego de haber fracasado en otras carreras. "Empiezan a estudiar la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de fracasar en otras carreras. Y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debería ser un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras para aportar en el aula. La verdad que son cada vez más de los sectores más vulnerables los que eligen la carrera docente", había señalado despertando un repudio generalizado a sus declaraciones.

Luego de ello escribió una carta abierta a todos los docentes tratando de aclarar sus dichos. "Creo profundamente en la tarea que hacemos juntos todos los días, porque la enorme mayoría de ustedes trabaja por una educación plural, que promueva el pensamiento crítico, el análisis y la discusión informada", afirmó y en esa misma carta ya hablaba de "algunos dirigentes abusan de su rol docente y eligen adoctrinar antes que enseñar a pensar". "Por si hiciera falta aclararlo, voy a mantenerme firme: con los chicos, no", sostuvo.