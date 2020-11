Grieta familiar por el aborto: los hermanos Bermejo enfrentan posturas

El proyecto de legalización del aborto genera su propia grieta. Y en este caso, enfrenta a dos figuras peronistas importantes y muy cercanas. Se trata de los hermanos Alejandro y Adolfo Bermejo. Los dos ex intendentes de Maipú tienen miradas diferentes sobre la iniciativa, aunque sólo uno de ellos vote: Alejandro.

En efecto, consultado, por MDZ, el diputado nacional del PJ señaló que va a votar "a favor" del proyecto enviado al Congreso por el presidente Alberto Fernández.

En cambio, el senador provincial Adolfo Bermejo no dudó en dejar en claro hace pocos días que no concuerda con la iniciativa presidencial. "La ampliación de derechos nunca debe ir en sentido contrario al derecho humano más importante en nuestra Constitución. Digo #SiALaVida desde la concepción. Seamos la voz de quienes no pueden defenderse y son los seres más vulnerables", tuiteó el legislador provincial.

La ampliación de derechos nunca debe ir en sentido contrario al derecho humano más importante en ntra Constitución. Digo #SiALaVida desde la concepción. Seamos la voz de quienes no pueden defenderse y son los seres más vulnerables. pic.twitter.com/3mwHU3NnUg — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) November 20, 2020

"Son visiones distintas sobre el mismo tema", expresó su hermano Alejandro, y afirmó que ni siquiera han discutido entre ellos esta diferencia, que es llamativa: no se conoce que, hasta ahora, los hermanos Bermejo hayan tenido posturas diferentes en alguna política.

Con el voto de Alejandro Bermejo, los diputados por Mendoza ya aportan tres votos al "sí" para la legalización del aborto. En el mismo sentido van a votar la justicialista Marisa Uceda y la radical Claudia Najul.

Los diputados nacionales por la provincia son 10 en total y varios ya han blanqueado el "no". En ese grupo se encuentra el justicialista Omar Félix ¿Los tres diputados peronistas deberían discutir sus posiciones para ponerse de acuerdo?, preguntó este diario. Alejandro Bermejo consideró que no. "Creo que son decisiones personales más que partidarias", aseguró.

Los que votarían por el "no", además de Félix, serían los radicales Luis Petri y Federico Zamarbide, el hombre del PRO Omar de Marchi y José Luis Ramón de Protectora.

Y quedan todavía dos diputados nacionales que no han blanqueado su postura, aunque en el pasado se inclinaron por solicitar un "plebiscito" que resuelva si el aborto legal se debe aprobar o no: Alfredo Cornejo y Jimena Latorre.