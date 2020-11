Jorge Asís analizó la posibilidad de que llegue la vacuna antes de fin año

Tras las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la campaña de vacunación que se desplegaría a partir de diciembre con la llegada de alguna de las vacunas que están en carrera, se desató una serie de dudas sobre si será o no posible que esa campaña comience antes de fin de año.

En ese marco, el periodista Luis Novaresio mantuvo una entrevista con el escritor y periodista Jorge Asís y, entre los temas que tocaron, se refirieron a qué tan posible es que comiencen a vacunar en diciembre y que entretelones tiene el contrato con uno u otro laboratorio.

“Desde el primer día te dije que detrás de tanta amabilidad hay una puja muy importante de intereses”, dijo Asís dirigiéndose a Novaresio mientras hacía referencia a la relación del presidente Alberto Fernández con el primer mandatario de Rusia, Vladimir Putin.

Refiriéndose a los dos mandatarios, Asís deslizó que “estos muchachos creo que hoy están más bien de costado. De pronto se traba alguna cuestión en la Anmat con toda la documentación que es necesaria. Es muy difícil que de pronto todos esos papeles se puedan llenar con todos los requisitos o que cualquiera que tenga un cierto grado de poder pueda darle luz verde si falta algo”.

Además, agregó que según lo que él sabe “lo ruso no llega. Todavía no fue ni el contrato, ninguna orden de compra, pasan los días (…) y no hay ningún tiempo material como para que la declaración del Presidente se haga realidad”.

Para ponerse aún más peliaguda la entrevista, Jorge Asís fue por más y, respecto de los laboratorios con los que se haría o no contrato de compra, dijo que “esto de que el 96 por ciento, el 98 por ciento... todas están más o menos en lo mismo, en la fase 3”. Sin embargo, aclaró que “de pronto hay algunas disonancias en la gestión del negocio, pero hay algunos que creen que hay una vacuna que se espera”.