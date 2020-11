El gobierno de Santiago del Estero desmintió al padre de Abigail

Luego de la viralización de las imágenes, Marcelo Barbur, ministro de Gobierno de Santiago del Estero, criticó al padre de Milagros Abigail. "Me voy a llevar a mi hija aunque sea caminando", se lo escucha decir al padre de la nena de 12 años en un video.

La menor sigue un tratamiento oncológico y quería volver con su familia a Santiago del Estero desde Tucumán.

"El hombre no quiso esperar la autorización del Comité de Emergencia y se largó a cruzar el control caminando. Caminó 70 metros y se sentó en el banco de un kiosco", cuestionó Barbur.

Tendríamos que pedirle a la RAE que cambie un insulto por el apellido de este señor funcionario pic.twitter.com/KiYogW8H2j — PabloLayus (@PabloLayus) November 21, 2020

El ministro de Gobierno contó que el matrimonio, que venía de Tucumán de hacer a su hija enferma de cáncer, circulaba "en un auto alquilado por la Municipalidad de Las Termas. Cuando se los detiene en el control, no tenían la documentación correspondiente".

Milagros Abigail es paciente oncológica desde hace cinco años. Sus padres venían con ella. Cuando los pararon en el control policial, la niña fue alzada en brazos por el papá, quien se largó a cruzar el control policial a pie.

"No nos comprendían y no nos dejaban pasar, y mi hija lloraba. Pasaron 20, 40 minutos y no me daban una solución. Pasó una hora y no me daban solución, nada. Seguí esperando hasta que decidí levantarla y llevarla caminando", había explicado Diego, padre de la niña.