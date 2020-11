Baby Etchecopar salió a defender a Macri: qué dijo el polémico conductor

"Le tienen terror a Macri", comenzó Baby Etchecopar en su programa Basta Baby que conduce por A24. El periodista mostró su apoyo al expresidente en reiteras ocasiones y apunto contra el oficialismo.



Si bien Baby tuvo críticas hacia el macrismo, dejó en claro que lo votó y que apostó por cuatro años más de su gobierno. Sin embargo, el triunfo de Alberto Fernández en los comicios de 2019 dio un giro y hoy, no está de acuerdo con las medidas del gobierno.



"No me da vergüenza decir que apoyo a Macri y que fue un Gobierno Republicano. Nada que ver con toda esta payasada. Les duele Macri porque les puede volver a ganar y quizá no vuelve con la pasividad que estuvo antes. Estoy orgulloso de haberlo votado", expresó.



En este sentido, agregó que todos los políticos lo siguen culpando al expresidente porque tienen miedo que vuelva al poder: "¿Por qué los pone tan nervioso Macri? ¿Será que saben que los puede volver a sacar? creo que en el fondo le temen y por eso está persecución".



Además, Baby Etchecopar apuntó directamente contra el Presidente: "Explíqueme Alberto, ¿qué me ofrece para quedarme en este país?, ¿me ofrece una plaza llena de choripaneros?".



La relación de Baby Etchecopar con Mauricio Macri

Baby Etchecopar confesó en septiembre en el programa La Noche de Mirtha, que conduce ahora Juana Viale, que es amigo de Mauricio Macri desde hace 30 años y que lo veía cada 15 días. "Nos conocimos orinando a las 4 de la mañana en un baño de Rosario. Me dijo: 'Vos no sabés lo que te puteo cuando te veo' y yo le respondí lo mismo. Lo adoro, como lo quiero a Menem, que comíamos hamburguesas", dijo.

En ese mismo programa, el periodista Paulo Vilouta le pregunto sobre su relación con Alberto Fernández, a lo que Baby le respondió que aunque ahora no tiene relación antes se "querían". En efecto, confesó que cuando murió la madre del Presidente hablaron por teléfono.



"Él también me llamaba cuando yo tenía algún problema. Divino, era un tipazo, pero un día me llama al aire y me dice: 'No es verdad que yo dije lo que dijiste [con respecto a Viviana Canosa], pero tené cuidado'", recordó.



Y siguió: "Entonces le dije: 'Alberto, a vos te re banco, pero el grupo de gente que tenés al lado me da asco. Chau'. Y lo borré. Lo bloqueé y lo voy a tener toda la vida bloqueado, porque a mí nadie me dice lo que tengo que decir".



Por otro lado, confesó también que Macri lo llamó en junio preocupado por la situación del país, pero pidiéndole que apoye a Alberto Fernández para que no sea "víctima de los conflictos internos".



"No es momento para aventar fantasmas. Hay que pasar el mal momento de la cuarentena', me dijo. Y yo me siento con la responsabilidad que muchos políticos no tienen", consideró Baby Etchecopar.