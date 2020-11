La curiosa razón por la que un peronista no se animó a criticar a Grabois

Juan Grabois ha sido destinatario de amor y odio tras la toma del campo en Entre Ríos y sus postulados. Quienes son críticos del Gobierno fueron los más duros.

Hay un analista político y ex funcionario peronista que ha criticado al gobierno, pero que esta vez tomó distancia por una curiosa razón. Se trata de Julio Bárbaro, un peronista clásico que suele pasear por todos los programas políticos de la TV porteña.

Esta vez Bárbaro esquivó opinar, pero no por cuestiones políticas: el ex funcionario es padrino de bautismo de Grabois y por eso no quiso cuestionarlo. "Soy su padrino de bautismo, jamás lo criticaría", dijo."Hay una relación histórica, se bautizó en mis brazos. Tengo diferencias sí, pero soy muy respetuoso de lo que hace", agregó.