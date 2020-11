Tremendo cruce entre Luis Juez y Leandro Santoro por el impuesto a la riqueza

El diputado nacional Luis Juez (Juntos por el Cambio) y el asesor presidencial Leandro Santoro protagonizaron un tenso cruce en el marco de un debate televisivo sobre la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo impuesto a la riqueza, en el que intercambiaron algunas chicanas, burlas y varios pases de factura.

La situación ocurrió en el programa A dos voces, del canal TN, cuando Santoro lanzó el primer ataque cuestionando la política económica del anterior gobierno de Mauricio Macri: “Si Cambiemos hubiese defendido a los trabajadores como están defendiendo a los ricos, todavía seguirían gobernando”.

“Si ustedes no hacen una autocrítica profunda en relación a cómo le dejaron la Argentina a los que están gobernando hoy, es muy difícil discutir si lo que estamos diciendo es humo. Humo es lo que están tratando de generar para que la gente se olvide del latrocinio que heredamos”, arremetió.

Fiel a su verborrágico sarcasmo cordobés, Juez tomó el guante y dio un golpe igual de duro: “(El oficialismo) es una fábrica de hielo seco, por el humo. Si nuestro gobierno no hubiese sido tan malo, ellos no estarían gobernando. Así que si querés autocrítica, debo ser el tipo más duro para autocriticar nuestro gobierno”.

Sin embargo, el legislador porteño kirchnerista irrumpió bruscamente: “Lo que no entiendo es la lógica de hacer chistes y acusar al otro de que vende humo. Escuchame, Luis, a mi me parece bien que defiendas tus ideas, pero si vos descalificás las nuestras tirándote un chiste, no hay debate”.

Ambos hablaban encima uno de otro hasta que los conductores Edgardo Alfaro y Marcelo Bonelli pusieron algo de orden. Ahí, Juez pudo retomar la palabra y se excusó de hablar directamente con Santoro porque el delay “demora más que el bondi y te escucho 40 segundos más tarde”.

“Lo cierto es que no movieron el traste de la bratina y no se juntaron con los sectores productivos. Me junté con todas las cámaras de Córdoba preguntándoles si tenían predisposición e ideas, pero el Gobierno vino con este proyecto y no escucha más nada que sus propias ideas”, enfatizó.

En ese sentido, Juez remató: “La única idea que se les cruzó por la cabeza es poner un impuesto, y creen que los tipos se convierten en dirigentes progresistas que necesita la Argentina. Y la verdad que todo es una gran mentira. Todo tiene una retórica horrible, creen que esto se resuelve con chamuyo y no es así”.

Santoro usó su derecho a réplica y tras insistir en la presunta contradicción de Juez, señaló que “te puede gustar más o menos lo que estamos proponiendo, pero esto lo define la mayoría parlamentaria fruto del resultado electoral del año pasado”, y enfatizó en que “no es algo que se le ocurrió a Máximo Kirchner, ya que hay libros escritos que proponen gravar a las grandes riquezas porque la concentración excesiva del ingreso genera un decrecimiento o ralentizamiento del crecimiento de la economía”.