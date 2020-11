Ginés González defendió la legalización del aborto con una extraña justificación

El ministro de Salud, Ginés González García, defendió enfáticamente el proyecto de legalización del aborto que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso y justificó la iniciativa destacando que "ya sucede en el primer mundo".

Ginés aseguró que en el país se producen "entre 38.000 y 40.000 internaciones post abortos por año en el sector público, porque en el privado no informan".

Además, agregó que desde la recuperación de la democracia se produjeron unas 3.000 muertes como consecuencia de abortos clandestinos.

Es un orgullo poder ser parte de un gobierno que no se desentiende de la realidad y aborda el tema como una cuestión de salud pública. Necesitamos transformar lo que sucede de forma clandestina en un derecho para todas las mujeres. — Gines González García (@ginesggarcia) November 17, 2020

El ministro anticipó que la estrategia del Gobierno será "persuadir con la evidencia del dolor y la muerte" para que la iniciativa se apruebe en el Congreso. "Es necesario actuar para que no ocurran y, si ocurren, que no tengan las consecuencias de un embarazo no deseado".

Por último, Ginés reclamó que el debate que se llevará a cabo en el recinto a fines del mes de noviembre sea "responsable y no agresivo", dejando de lado las diferencias ideológicas.

"El último debate empezó siendo muy bueno pero terminó siendo un combate y así no se resuelven los problemas en la sociedad", cerró el funcionario.