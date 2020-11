La confesión de Alfredo Cornejo a Carlos Pagni: "En el 2023..."

El diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró que se imagina compitiendo por la presidencia en el año 2023. "Me imagino compitiendo por la candidatura con algunos de nosotros", subrayó pero aclaró que debe ser en el marco de la unidad. "No me imagino en una guerra por la candidatura que no sea por unidad", manifestó en diálogo con el periodista Carlos Pagni.

Estoy conforme que a 11 meses de estar en la oposición, estemos unidos en @juntoscambioar . Me gustaría confluir en un liderazgo, pero no estamos en condiciones todavía de definir eso. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 17, 2020

En este sentido, el exgobernador de Mendoza destacó que a 11 meses del cambio de gobierno Juntos por el Cambio ha logrado mostrarse unido como oposición. "Es una condición para la alternancia. Me gustaría confluir en un liderazgo y la cultura política argentina requiere un líder único, pero aún no es momento", adhirió.

De cara a la discusión que debe darse en el país, Cornejo manifestó que hay que blanquear la verdadera grieta y aclaró que no se trata de peronismo vs antiperonismo. "Para terminar con la grieta hay que transparentarla. La verdadera grieta está entre un sector que produce con gente que trabaja, estudia y que quiere progresar como resultado de su esfuerzo, frente a otro sector más bien parasitario con empresarios contratistas del Estado y gente pobre que recibe dádivas del mismo Estado", aseveró.

"La clase media fue castigada por el anterior gobierno y está siendo super castigada por este. Se ha empobrecido. Cada vez hay más gasto público y peores servicios públicos estatales", aseveró y marcó una diferencia con la provincia que supo gobernar. "En Mendoza cuando fui gobernador mejoró salud pública, la seguridad, la administración de justicia y la matricula en escuelas públicas, los cuatro servicios esenciales", se jactó.

El gobierno tiene que tener otra actitud: debe cambiar su forma de vincularse en el Congreso y @alferdez debe presentar un plan económico claro y dejar de dar vueltas. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 17, 2020

Por último marcó diferencia entre el camino que transito para ser candidato a gobernador y el que tiene por delante en sus intenciones de competir por la presidencia. "En Mendoza creé un equipo con tres años de anticipación. Acá no lo veo como personal sino como un desafío de Juntos por el Cambio", explicó.