El kirchnerismo defiende el aporte solidario: "No es contra nadie"

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, abrió la discusión sobre el impuesto a la riqueza (o aporte solidario y extraordinario) en la Cámara de Diputados.

“No es un proyecto que vaya contra nadie, no está pensado contra determinadas personas, no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es al contrario, por eso hemos incluido el sentido de solidario y extraordinario”, explicó.

El legislador del Frente de Todos recalcó que se busca "morigerar los efectos de la pandemia” y aseguró que “es una falacia decir que esto va a afectar a las pymes o a la producción”.

“El 42% del total de los bienes declarados son activos y bienes dolarizados, y de ese 42%, el 92% está declarado en el exterior… qué lejos está de poder afectar a alguna actividad productiva”, aclaró.

Sobre la recaudación, Heller sostuvo que serán más de 300.000 millones de pesos, y que esa cifra “va a crecer porque casi la mitad de los bienes en el exterior está en valores dolarizados”.

Por último, concluyó con críticas a la oposición más dura: “No quieren aceptar el precedente de que el Estado legisle a través de este Congreso estableciendo que es legítimo, y sobre todo en una situación de emergencia, solicitar un aporte extraordinario para atender a los que menos tienen. Es de estricta justicia y por eso esperamos la media sanción”.

