Rodolfo Suarez tildó de "salvaje" al PJ por negarle el endeudamiento

El gobernador Rodolfo Suarez tildó de "salvaje" al PJ por su decisión de no acompañar el pedido de endeudamiento y roll over en el Presupuesto 2021.

Lo hizo en un acto en Malargüe. “La deuda que tenemos, estamos pidiendo que nos permitan rolearla, esto significa tomar una deuda más barata con una tasa menor. Esto lo tiene cualquier empresa, otras provincias de la Argentina y la Nación. Yo como gobernador e integrante de una fuerza de la oposición apoyé que el Gobierno Nacional tenga esto, nosotros en Mendoza tenemos una oposición salvaje”, aseguró Suarez.

Los pedidos de deuda y rollover fueron rechazados en la Cámara de Diputados por el PJ, que había propuesto reducir a 80,5 millones de dólares el endeudamiento y planeaba darle a Suarez rollover por un año. Pero al final, la pauta de gastos no obtuvo votos para endeudamiento alguno.

En el 70 aniversario de Malargüe, anunciamos que Mendoza recupera los activos estratégicos de Potasio Río Colorado para la generación de empleo y potenciar el desarrollo económico de la región.



(Abro hilo) pic.twitter.com/uaZsvVXBIr — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) November 16, 2020

Ahora viene la discusión en el Senado, pero no existe un acuerdo que permita pensar en que se revisarán estos puntos.

Sobre el endeudamiento, Suarez afirmó: “Los debates hay que darlos con fundamentos no sólo con frases que salen en un diario. Lo dijo en referencia a Anabel Fernández Sagasti, la líder del peronismo, quien lo había tratado de "niño rico y caprichoso" por no aceptar el plan B del justicialismo

Más adelante dijo que "este gobierno ganó con el 52 por ciento de los votos y está llevando adelante un plan de austeridad para prestar servicios esenciales, y tiene un plan de obra sustentable en cuanto a la deuda, por eso estamos pidiendo 350 millones de dólares para realizar obras necesarias en cada uno de los rincones de la provincia”.

“Para esto nos votó la gente, es una deuda que vamos a poder pagar, pero fundamentalmente que va generar empleo para toda la gente que hoy no tiene trabajo. No hay mejor generador de empleo que las obras”, agregó el mandatario provincial.

El año pasado la oposición también le negó al Poder Ejecutivo el endeudamiento y al respecto, el gobernador recordó que se perdieron obras como "el acueducto ganadero, el sistema de gestión de residuos urbanos del Gran Mendoza y la doble vía San Martin-Rivadavia. Estas eran obras para las que ya teníamos los créditos otorgados".

"Hay créditos en el mundo, la Argentina los tiene y la oposición se los está impidiendo a los mendocinos", aseguró Suarez, y agregó: "¿Por qué no lo hacen? ¿Son problemas internos que no les permiten aprobarlo? Les doy un ejemplo, el intendente de Maipú pidió un presupuesto con 400 millones de pesos de deuda Me llamaron los concejales y les dije que hay que apoyarlo si él lo va poder pagar. Se terminó la Argentina de los tiempos de los obstáculos, acá hay que ponerse a trabajar todos juntos porque esta situación es muy seria”.