Mauricio Macri pidió que JxC no deje pasar las críticas a su gobierno

Mauricio Macri pidió hoy a la cúpula de Juntos por el Cambio que "no deje pasar" las críticas del bloque de senadores del frente de Todos a la negociación de su gobierno con el FMI

"No podemos dejar pasar el relato que intentan instalar. Hay mucha gente que cree que hicimos eso para fugar capitales. A la larga nos pega a todos", advirtió el ex presidente, según reprodujo La Nación.

Una de las propuestas vino de mano de María Eugenia Vidal, quien sostuvo que los senadores de JxC tienen que hacer lo mismo que sus colegas del kirchnerismo. Es decir, pronunciarse, aunque obviamente al revés: defendiendo la operatoria ante el FMI que se hizo en abril de 2018.

En tanto, todavía no se define si habrá o no respaldo de la coalición opositora a las negociaciones con el FMI, al cual los senadores de Todos le pidieron no pagar hasta 2025 y reducir intereses.

En el encuentro de JxC de este lunes hubo dirigentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI. Pero estuvo ausente Martín Lousteau.

Además de las apreciaciones sobre la carta kirchnerista al FMI, la cúpula de JxC acordó una postura crítica de la propuesta previsional del Gobierno, que retira la inflación como variable de cálculo. "Hoy deben explicarle a la sociedad por qué respondieron con piedras para atacar una fórmula que preveía una mejor jubilación. Además este año suspendieron la fórmula y la reemplazaron por un mecanismo discrecional que, al partir de una base más baja para la nueva ecuación, ha significado una importante pérdida para los jubilados", afirmó la conducción de JxC en un comunicado.