Oscar Parrilli y Fernández Sagasti justificaron la carta contra el FMI

Durante la tarde de ayer se dio a conocer una carta de los senadores del Frente de Todos dirigida a las autoridades del FMI. "Solicitamos que se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas", rezaba el escrito que puertas adentro del gobierno generó incomodidad porque llega en medio de la negociación entre el Ministro de Economía Martín Guzmán y los enviados del Fondo Monetario. Al respecto, los senadores kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli aclararon el objetivo de la misiva.

"El acuerdo con el FMI no tuvo ningún procedimiento administrativo. Está flojito de papeles aquí y en el FMI", aseguró en declaraciones radiales el senador Oscar Parrilli. "El FMI siempre pide ajuste y le pedimos que termine con esa política porque es la causante de la crisis que tenemos", adhirió.

En la misma frecuencia se expresó la senadora mendocina en Página 12. "El pago de los compromisos adquiridos por el Estado no debe darse a costa del sacrificio de los y las argentinas. Es por ello que, ante estas negociaciones, consideramos importante que también se tenga en cuenta el momento particular que está viviendo no sólo Argentina, sino también el resto del mundo por la pandemia", subrayó Fernández Sagasti.

"La carta tiene la intención de reflexionar cómo las políticas de fuga financiera nos terminan conduciendo al lugar donde estamos hoy", agregó Fernández Sagasti al respecto.

"Ellos incumplieron sus estatutos y el gobierno anterior tampoco respetó las leyes. En los dos casos incumplieron las normas. La autocrítica no tiene que ser solo un 'me equivoqué', sino que se tiene que reflejar en medidas concretas desde el punto de vista económico", aseguró Parrilli en referencia al acuerdo que el FMI firmó con el expresidente Mauricio Macri.

Hoy conversamos con @C5N sobre la carta que le enviamos desde el bloque de @Senadores_Todos al Fondo Monetario Internacional, de cara a la deuda que nos dejó Macri y que hoy le toca renegociar a nuestro gobierno.

"Entendemos que no es con las viejas recetas que vamos a salir adelante y pagar las deudas que nos dejó el gobierno anterior. Queremos que nos dejen decidir a nosotros con soberanía y de acuerdo a lo que el pueblo votó y no con planes de ajuste", adhirió por su parte el senador Mariano Recalde.