Cafiero dijo que este año "las jubilaciones le ganaron a la inflación"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reafirmó que el Presupuesto 2021, que se convertirá en ley el próximo martes en la Cámara de Diputados, "no es de ajuste".



"Un gobierno que ajusta no puede ser un gobierno que está ampliando un millón de asignaciones Universal por Hijo, ni un gobierno que presenta un concurso para 1200 científicos y científicas para el Conicet", argumentó el funcionario.



En ese marco, subrayó que "lo único que ajustó este país es la deuda externa".



En declaraciones formuladas anoche en Telefé, Cafiero defendió las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis económica que se agravó en la pandemia y dijo que ahora se está disminuyendo esa ayuda con la apertura de las actividades económicas.



Asimismo, dijo que el "paquete de (medidas para mitigar el impacto del) Covid está subiendo un 8 por ciento".



Agregó que todos los programas como ATP, IFE, créditos, subsidios, la construcción de hospitales modulares así como el refuerzo de partidas para el sistema de salud, implicó "un 6,9 del PBI" que "no está previsto" para el próximo año.



También destacó que la principal prioridad del Gobierno será "encarar la campaña de vacunación más grande de nuestra historia" y señaló que "se han firmado contratos" con varios laboratorios para la compra de vacunas contra el coronavirus.



Por otra parte, subrayó que la propuesta de movilidad previsional "busca desindexar de manera directa la fórmula jubilatoria de la inflación" que se hizo en el Gobierno de Cambiemos.



En ese sentido, graficó: "Este año las jubilaciones le ganaron a la inflación por un 5.8%".