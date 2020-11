Ex ministro de Paco Pérez festejó un fallo judicial a su favor

El jefe de fiscales de Delitos Económicos, Sebastián Capizzi, pidió el sobreseimiento de los ex ministros Diego Martínez Palau y Pablo Rosseau, en la causa por enriquecimiento ilícito en la que estaban investigados hace varios años.

Según la denuncia inicial, Palau y Rosseau, quienes fueron funcionarios del área de transporte en el gobierno de Francisco Pérez, usaban al padre del último como testaferro en compras de propiedades en el Valle de Uco.

La adquisición de una finca en San Carlos era la parte central de la denuncia, que había sido presentada por el senador de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli. Según se dijo en estos años, las propiedades estaban por encima de las capacidades financieras de los ex funcionarios paquistas.

Ahora, el pedido de sobreseimiento del fiscal Capizzi (antes había intervenido otro fiscal, Hernán Ríos) deberá ser confirmado por un juez, según señalaron desde tribunales.

Por lo pronto, el ex ministro de Transporte y ex candidato a vicegobernador Martínez Palau celebró la decisión del fiscal en las redes casi como una sentencia definitiva. "Cinco años de mentiras, relatos falsos y circo mediático. Hoy la Justicia sacó a la luz la verdad, dictaron mí sobreseimiento por inexistencia de delito. La única verdad es la realidad", posteó el ex funcionario en Twitter.