Conocido empresario mayorista apoyó el impuesto a las grandes fortunas

El empresario Víctor Fera, dueño de la cadena mayorista Maxiconsumo y la alimenticia mendocina Molto, expresó su apoyo al proyecto oficialista de ley de aporte extraordinario de las grandes fortunas, que será tratado la próxima semana por la Cámara de Diputados.

“Me toca pagar, así que pienso que está bien”, dijo esta tarde el empresario en declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam.

Simpatizante del peronismo aunque ha tenido algunos cruces con el gobierno actual, Fera subrayó que “el único que puede ayudar es el que tiene, el que no tiene no. y no tenemos que esperar a que se le rebalse el vaso al que tiene”.

Tras sostener que “el que tiene, tiene que poner”, Fera concluyó que si "nos tocara estar en la ventanilla de pedir, estaríamos muy mal. No podemos vivir con tanto egoísmo”.

El almacenero, el vecino paga dos veces ingresos brutos, esto lo planteamos pero nadie escucha ... mientras que otros canales de venta solo paga una vez y esto no puede pasar. pic.twitter.com/I2yDbAjPzh — Víctor Fera (@victorferaok) November 13, 2020

Fera saltó a la escena política a principios de abril, cuando en medio del escándalo por los sobreprecios en el pago de alimentos adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Social, aseguró que no lo dejaron participar de la licitación a pesar de que ofrecía sus productos a valores mucho más bajos de los que abonaba el Gobierno.

Curiosamente, una semana después de sus declaraciones, la AFIP clausuró dos sucursales de Maxiconsumo alegando que se habían detectado abusos en los precios de alimentos, bebidas y artículos de limpieza e higiene personal.