Carrió contra todos: el Gobierno, Frigerio y hasta la vacuna rusa

Aunque se mantiene alejada de los cargos públicos desde hace un tiempo, Elisa Carrió no le pierde pisada a los acontecimientos políticos del momento, y fiel a su estilo combativo y denunciador, la dirigente retomó sus críticas hacia buena parte de la política argentina e incluso arremetió contra la vacuna Sputnik V desarrollada en Rusia.

Por el contrario, y pese a lo que se esperaba, aseguró que su alianza con el expresidente Mauricio Macri sigue intacta y volvió a defender al exjefe de Gabinete, Marcos Peña. Además justificó su posición respecto a la candidatura del juez Daniel Rafecas como procurador y cuestionó la salida reciente de la ahora exministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa.

“No voy a ser candidata, pero voy a seguir luchando por la Argentina y haciendo campaña de por vida”, aseguró Carrió en una entrevista con el programa La trama del poder, en el canal LN+.

Respecto a su vínculo con Macri, la líder de la Coalición Cívica respondió: “Con Macri tomamos una decisión política hace mucho tiempo. Yo debo ser la persona que más acompañó la presidencia de Macri, porque fui la única que hizo campaña cuando nadie lo hacía desde marzo hasta octubre (del año pasado) que salió de la presidencia".

A su vez, Carrió reiteró su defensa hacia Peña, al que llamó “mártir”: “Todo el mundo cree que Marcos Peña fue un pésimo jefe de Gabinete, y es mentira. Peña es decente y no pagaba a periodistas. Además defendió a Macri en el Congreso y corrió al PJ como nunca. Era el único que frenaba a Macri en sus posiciones más extremas. La interna la tenía con quienes querían manejar todo a Macri, que eran (Rogelio) Frigerio y (Emilio) Monzó”.

Todo el mundo cree que Marcos Peña fue un pésimo jefe de gabinete y es mentira. El era el único que lo frenaba a Macri, y la que suscribe, obviamente. @lanacionmas #LaTramaDelPoder — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) November 13, 2020

De hecho, la dirigente de Juntos por el Cambio cuestionó las actitudes de ambos políticos de extracción peronista, e incluso contó una anécdota que revela el presunto apoyo que Frigerio dio a los gobernadores del PJ en las pasadas elecciones generales.

“Todos me usaron, porque piensan que soy una gorda para ser usada, que en tiempos no electorales estoy equivocada y en tiempos electorales me convierto en la reserva moral de la Nación. Por eso, yo dependo del amor de una sociedad, de mi conciencia y de Dios”, arremetió en alusión a cómo la veían dentro del gobierno de Cambiemos.

No me voy a poner ninguna vacuna rusa, no pasa los controles de seguridad. @lanacionmas #LaTramaDelPoder — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) November 13, 2020

Por otro lado, Carrió ponderó como persona a María Eugenia Bielsa, quien renunció a su cargo hace unos días, y puso en duda las versiones oficiales de su salida del Gobierno nacional: “Debe ser la mujer más decente y brillante que tiene la provincia de Santa Fe. Seguro que no se prestó a ninguna coima. Ahí se metió el negocio de los intendentes y de la obra pública”. Por el contrario, criticó duramente a su sucesor, el ultrakirchnerista Jorge Ferraresi, a quien calificó de “fanático kirchnerista con muchos problemas vinculados a la mafia policial, es un hombre de lo peor”.

También hizo referencia a la nueva fórmula jubilatoria que impulsa el Ejecutivo nacional y que es muy criticada por considerarse un ‘ajuste’ hacia los jubilados y pensionados: “Nuestra fórmula si bien es cierto que le quitaba un poco para atrás, garantizaba la actualización por poder adquisitivo e inflación, lo cual era la garantía final del sistema jubilatorio. Ahora vuelven a la discrecionalidad para vaciar las cajas jubilatorias”.

La ley de legalización del aborto se incluye en las extraordinarias para tapar el impuestazo brutal. @lanacionmas #LaTramaDelPoder — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) November 13, 2020

Finalmente, Carrió sostuvo su posición para que Rafecas sea designado Procurador General de la Nación, lo cual hizo mucho ruido en el interior de Juntos por el Cambio. Tras recordar que ella misma había pedido un juicio político al juez federal por su intervención en la causa del pacto con Irán, la dirigente política reconoció que Rafecas “es una buena persona que ha hecho una gran carrera universitaria y no es un militante; por eso, se está jugando su prestigio y no creo que sea el mal menor, por el contrario”.

Hay gente que no me entiende con lo de Rafecas, pero en tres meses me van a dar la razón. @lanacionmas #LaTramaDelPoder — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) November 13, 2020