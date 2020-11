Militares retirados crearon una mesa de enlace y el Gobierno los trató de "dinosaurios"

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, dijo hoy que responde a una cuestión "ideológica y no salarial" la conformación de la denominada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, lanzada ayer por un grupo de retirados de distintas fuerzas, y consideró que "no hará mella" en los actuales integrantes porque "tienen otra cabeza".



"Son dinosaurios que acompañaron los reclamos de genocidas y lo del salario es una excusa. Esto pasa por lo ideológico", definió el funcionario en declaraciones a El Destape Radio.



"La excusa será el salario pero pasa por lo ideológico y no es detalle menor el escenario regional. Esto va en retroceso de lo que sucede en el mundo, y sucede porque van perdiendo", dijo el Secretario de Derechos Humanos y consideró que son "manotazos de ahogado".



En este punto, coincidió con la posición del ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien ayer escribió en las redes sociales que la agrupación tiene el objetivo de "conspirar". Para Pietragalla Corti, "los militares de hoy, nosotros entendemos y queremos que tengan una cabeza distinta de lo que fue el respaldo a la supuesta guerra contra la subversión".

El ministro de Defensa, Agustín Rossi

"Además conocemos ideológicamente a los integrantes de esa mesa. Son los que se opusieron a la política de Néstor para tener unas Fuerzas Armadas distinta", añadió.



El funcionario analizó también que esto es producto de "cuatro años de macrismo, donde cierto sector se envalentonó y quiso bajar banderas que se levantaron con mucho esfuerzo y no lo lograron, como el 2x1 o el intento de impunidad de los genocidas".



Por último, dijo que que se trata de un "sector político opositor, personas que pertenecieron a fuerzas armadas" y que "es lo mismo, más peligroso, pero lo mismo, que hace cierto sector del poder judicial, de la oposición política y de ciudadanos que llevan adelante protestas extremas".

Los integrantes de la Mesa de Enlace Militar

"Quieren armar una resistencia a un proyecto político que está dando un giro. Están mostrando los dientes, es peligroso por el rol que ocupan (las fuerzas) pero no hay que mezclar a estos dinosaurios con las fuerzas de hoy", concluyó.