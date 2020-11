Ginés González García aseguró que no se va a poder elegir cuál vacuna recibir

La Argentina se encuentra negociando la adquisición de cinco vacunas contra el coronavirus que se encuentran en fase 3, entre las que se encuentran la de Pfizer, la de AstraZeneca y la Sputnik V. A la espera de que se aprueben, el ministro de Salud, Ginés González García, adelantó que los argentinos no podrán elegir cuál vacuna recibir. "Todas van a estar aprobadas", aseguró.

"Venimos viendo un descenso importante de casos en todo el país, aunque la película todavía no terminó", aseguró el funcionario. "Hicimos todo esto porque creíamos que iba a aparecer un medicamento, inclusive creíamos que iba a aparecer antes que una vacuna; tengo la esperanza que aparezca pero lamentablemente transcurrimos todo esto en un período largo donde dilatamos las consecuencias pero siguieron estando", agregó el ministro.

En diálogo con A Dos Voces (TN), González García destacó que la negociación con los distintos laboratorios permitirá tener "una provisión de vacunas en oportunidad y cantidad como para que se quede tranquilo el pueblo argentino”.

Priorizando al personal de salud y a los grupos de riesgo, el ministro informó que el Estado apunta a vacunar a 28 millones de personas con dos dosis. Explicó que la prioridad estará puesta no solo en "bajar la mortalidad" sino también en "eliminar gente que pueda transmitir el virus".

Frente a la incertidumbre que generan las vacunas y su aprobación en tiempo récord, el ministro aclaró que el hecho de que las vacunas hayan superado la fase 1 y dos significa "que no hace daño". "La fase 3 verifica que sea efectiva, ya probaron que no hace daño", sostuvo Ginés.

El ministro aclaró que la vacuna no será obligatoria. "Va a ser voluntaria, como es la primera vez y no hay experiencia decidimos dejarla fuera del calendario, con lo cual no es obligatoria", explicó.

En este sentido, González García aclaró que "no se va a poder elegir la vacuna, todas las que estén disponibles van a estar aprobadas, recontra vista y autorizada por el Gobierno argentino".

"Será una vacuna que haya pasado todas las pruebas", insistió el funcionario, quien anticipó que se hará un seguimiento durante todo un año a un porcentaje de los vacunados para medir datos referidos a la duración de la inmunidad y los niveles de anticuerpos.

Por último, Ginés se manifestó en contra de la iniciativa de que famosos se vacunen para generar confianza. "No estoy a favor. La categoría para ser vacunados es que tengan una prioridad dentro del esquema", explicó, aclarando que se priorizará a los grupos de riesgo.

"Le tengo mucho miedo al verano, mucha gente piensa el verano como si fuera un verano normal, no quiero atemorizar a nadie pero cuidado, el riesgo existe. Hasta que no tengamos vacuna y un número importante de gente vacunada, el riesgo seguirá", cerró el ministro.