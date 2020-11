Otro frente de batalla para Alberto: dura advertencia de la CGT

El presidente Alberto Fernández se prepara para llevar adelante otra batalla dentro de la interna justicialista, ya que desde la CGT advirtieron que no están conformes con algunos de los recortes que se vienen en el futuro inmediato.

"La CGT expresa su preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales", expresaron desde la central obrera en un comunicado.

Luego de ocho meses sin reunirse de manera presencial, hoy se espera que el consejo directivo se encuentre en a sede de Azopardo para advertir sobre su preocupación por los recortes que prevé el Gobierno para programas sociales y ayuda a los sectores productivos.

Otro de los puntos en los que hicieron foco fue en el nuevo régimen de movilidad jubilatoria. Lo que buscan es que no signifique una pérdida para los jubilados y renovaron sus críticas por los alcances del impuesto a las Ganancias que pesa sobre los salarios, según destaca una nota publicada en La Nación.

En el comunicado también se habló de la lenta reactivación luego de la cuarentena, y se destacó que no todo está volviendo a funcionar: "Con la economía empezando a moverse, con muchos sectores de actividad todavía impedidos de funcionar y con las secuelas económicas y sociales a costa, no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo y garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional".

El comunicado completo

El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, expresa su preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales.

El esfuerzo compartido entre el Estado, los trabajadores, los jubilados, los beneficiarios de planes sociales y las empresas, para transitar la pandemia sosteniendo el empleo y evitando profundizar más aún la desigualdad social, no puede ni debe ser dilapidado.

Entre todos hemos construido una red de contención que evitó el colapso social en los momentos más críticos. Asistimos a la reconstrucción en tiempo récord de un Estado olvidado y desguazado durante el gobierno liberal, compartimos y apoyamos las medidas de emergencia tomadas durante la pandemia.

Con la responsabilidad social que nos cabe, acordamos con los empresarios medidas extraordinarias para sostener el ingreso de los trabajadores, negociamos la renovación de los Convenios Colectivos de Trabajo en las condiciones más críticas y garantizamos la paz social en los momentos más difíciles.

Hoy, con la pandemia en curso, con la economía empezando a moverse, con muchos sectores de actividad todavía impedidos de funcionar y con las secuelas económicas y sociales a costa, no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo y garantizar que el cambio de formula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional.

Expresamos nuestra reiterada vocación de diálogo para transitar en forma equilibrada la etapa de transición hacia la nueva normalidad.