Revelan y denuncian en la justicia los millonarios honorarios que cobró Galuccio

Miguel Galuccio fue el "CEO estrella" durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pues la ex presidenta lo convocó para que asuma con poder total la conducción de YPF. El entrerriano encabezó la principal petrolera desde que el Estado la "expropió" (en realidad se pagaron montos millonarios) y desde que renunció al cargo hubo polémicas por lo que el ex CEO cobraba. Ahora uno de los accionistas de la empresa denunció que Galuccio cobro por 4 años de trabajo (mayo 2012 a abril del 2016) una suma cercana a los 45 millones de dólares en concepto de honorarios. Según la denuncia de os accionistas en las Asambleas de Accionistas de YPF solo habían autorizado, por todo concepto, una suma "que no superaba los 3 millones de dólares".

La denuncia la hizo Ricardo Paz Herrera, accionista minoritario de YPF y uno de los más álgidos opositores a la gestión de la empresa. En primera instancia el juez Ariel Lijo sobreseyó a Galuccio. Pero Paz Herrera apeló el 5 de noviembre. Lo curioso es que en ese momento la Cámara estaba con dos de sus integrantes de licencia. Se trata nada menos que de Bruglia y Bertuzzi, dos de los camaristas que fueron trasladados y que fueron ratificados de manera interina por la Corte Suprema. Al regreso de la licencia los dos camaristas impidieron, según el comunicado de Paz Herrera, que la causa se resolviera en tiempo récord.

La denuncia apunta a que el ex CEO cobró mucho más de lo que las asambleas de accionistas autorizaron.

"El querellante Paz Herrera denunció que el Ing. Galuccio, en relación a sus honorarios y remuneraciones brindo información falsa a los accionistas reunidos en las Asambleas en ocasión de informar lo cobrado por todo concepto anualmente y falseo información en los Estados Contables de Y PF", explicaron.

Luego de la renuncia como titular de YPF, Galuccio se quedó en el país y fundó su propia petrolera: Vista Oil&Gas