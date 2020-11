Mendoza se libera, pero aún no se reglamenta la nueva normalidad

Desde hoy Mendoza vuelve a una rutina "liberada". No es la "normalidad" con la que se convivía hasta mediados de marzo, pero sí se asemeja bastante: no rigen las restricciones para circular según el DNI, no hace falta tener permisos, se habilitan actividades que estaban vedadas y se amplían los horarios. El gesto más importante ocurrirá en un grupo de escuelas que volverán a abrir sus puertas. Son pocas y solo para los sextos años.

Sin embargo hay un problema legal. El Gobierno anunció las medidas, pero no publicó aún la norma que respalda las decisiones. El Decreto que se anunció como marco no fue oficializado. Por eso será un día confuso: Mendoza está en Distanciamiento Social y quedan anuladas muchas restricciones. El gobernador Rodolfo Suarez es quien tiene la potestad de reglamentar cómo se organiza la provincia, pero aún no está la norma. En el medio, todo indica que no habrá controles estrictos.

Por ahora rige el DNU de Alberto Fernández.

Anunciamos la apertura de nuevas actividades gracias a la responsabilidad de todos mendocinos, y en especial al trabajo de nuestro sistema sanitario, al que seguimos reforzando con una inversión de 150 millones de pesos y 30 camas Covid nuevas en el Hospital Central.



(Sigue) pic.twitter.com/g0jXLGIvGm — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) November 9, 2020

La nueva rutina

Ayer se confirmó que en Mendoza deja de regir el sistema de restricción de circulación según la terminación del DNI. Ese había sido el mecanismo elegido por el Gobernador para bajar la circulación de personas cuando se habilitaron los comercios. En la primera etapa de la pandemia hubo restricción total y solo se podía ir a los comercios esenciales. Cuando se habilitaron otras actividades, se impuso el criterio del DNI. Ahora se libera y por primera vez se combina la apertura total de comercios con el permiso para circular libremente.

El horario de apertura de locales gastronómicos se amplía hasta la una de la mañana y también se permite una ocupación de hasta el 70% en los locales.

También vuelven las reuniones familiares los sábados, domingos y feriados. Se permitirán deportes grupales con hasta 10 personas y volverán algunas actividades en las escuelas. Teatros y cines pueden volver, con una capacidad máxima igual al 50%. Se permitirán los actos de colación de grado. También abrirán los casinos.

La falta de la norma particular deja en duda algunos detalles de la aplicación.