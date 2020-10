El presidente Alberto Fernández, "triste" por la pobreza pero aseguró que habrá mejoras en la economía en el segundo trimestre

El presidente Alberto Fernández anunció esta tarde la nueva extensión de la cuarentena por coronavirus, que ya superó los 200 días y se extenderá por otros 14 días, es decir, hasta el 25 de octubre.

En esta nueva fase del aislamiento no hubo anuncios claros pero sí indicó que habrá restricciones en 18 departamentos del país -no aclaró cuáles- donde se restringirá la circulación.

EN VIVO | Coronavirus COVID-19 - El presidente Alberto Fernández anuncia nuevas medidas sanitarias junto a gobernadores provinciales https://t.co/f92kiGVKDD — Casa Rosada (@CasaRosada) October 9, 2020

El mandatario pidió a la población no circular si no es necesario para evitar el contagio y así "cuidar la salud de los argentinos en todas las ciudad donde el sistema de salud está estresado". Y agregó que "esto no es culpa de nadie, el que tiene la culpa es el virus".

También hizo referencia a los datos de la pobreza y la caída del PBI en el primer trimestre del año. "Nosotros conocimos los datos de la pobreza fue el pero trimestre del año que nos ha dejado muy entristecidos. Estamos viendo unas mejoras en la economía que no queremos postergar".

Además, indicó que en septiembre aumentó la recaudación un 5% nos alienta mucho porque ocurre por primera vez en el año. "La producción de autos aumentó, al igual que la venta cemento y los elementos de construcción", señaló.