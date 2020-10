Ahora el Dipy le pegó a Juan Grabois: "Buscate un laburo honesto"

"Los pobres tienen un solo modo de acceso a la tierra, que es la ocupación", es lo que posteó en su cuenta de Twitter el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois.

Ante esto, el cantante de cumbia el Dipy, le respondió que "los pobres tienen el modo más digno para el acceso a la tierra: que les den educación y trabajo para que puedan comprar su terreno e ir a vivir donde quieran".

En su cuenta de Twitter, donde sus polémicas declaraciones suelen ser celebradas por miles de seguidores, disparó: "Buscate un laburo honesto, parásito".

Sr grabois. El dia que ustedes den el ejemplo de bajarse los sueldos, ustedes que están en el poder, puede criticar y decir lo que quiera.

Para eso se los votó. Para que cada argentino laburante y humilde no le falte techo ni pan.

Abro hilo. https://t.co/EzncyluNvp — el Dipy (@dipypapa) August 20, 2020

"En el mundo hay más de 2 mil millones de personas que viven en asentamientos informales. En el país hace muchos años que no hay una política de acceso al suelo. Lo que sucede en Guernica forma parte de una tendencia histórica que se agrava con la pandemia, porque en las barriadas los alquileres no tienen contrato y cuando no pueden pagar los echan. El grueso de la gente que está en las ocupaciones son personas que sufrieron esa situación. Por lo tanto, no hay que responsabilizar ni a los ocupantes ni a las organizaciones sociales", completó el referente social.