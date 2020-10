Aprobaron los pliegos de nuevos jueces federales para Mendoza

El Senado Nacional votó y aprobó los pliegos de cuatro nuevos magistrados para la Justicia Federal de Mendoza.

Uno de ellos es el abogado de los derechos humanos Pablo Salinas, quien fue querellante en los juicios por crímenes de la dictadura, por los cuales fueron destituidos los integrantes de la Cámara Federal de Mendoza. Salinas es ahora juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2.

Por otro lado, se votó el pliego de Pablo Quirós, nuevo juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro.2.

También se aprobó a Susana Pravata, nueva jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro.4. Se trata de un juzgado previsional y tributario que fue creado hace mucho tiempo, pero nunca se le asignó un magistrado.

El cuarto cargo que se votó fue el de Alejo Amuchástegui, defensor público oficial (Defensoría Número 1).

La votación terminó con 40 votos a favor, 4 negativos y 16 abstenciones.

De los senadores por Mendoza, sólo una votó a favor de los candidatos: la justicialista Anabel Fernández Sagasti. Los radicales Julio Cobos y Pamela Verasay, por su lado, no votaron en contra, pero se abstuvieron.

Al iniciarse el gobierno de Alberto Fernández, fueron cambiados los pliegos que había enviado Mauricio Macri para cubrir estos cargos.

De este modo, fueron desechados Sebastián Soneira (ex candidato al Juzgado Federal 2), Daniela Morcos (ex para el Juzgado Federal 4) y Gustavo Fehlmann (ex candidato al Tribunal Oral Número 2).