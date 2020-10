Una mendocina desató la reacción más fuerte de Cafiero

La senadora mendocina Pamela Verasay desató hoy el ataque más duro del jefe de gabinete Santiago Cafiero contra la oposición.

Ocurrió hoy durante su informe al Senado Nacional. Verasay le pregunto al funcionario: “¿Qué piensa sobre la oposición?”-

La respuesta del jefe de Gabinete provocó, según Clarín, el momento más tenso de la tarde.

“Si no baja los decibeles y no se aleja del discurso del odio, va camino a convertirse en una derecha antidemocrática y minoritaria". disparó Cafiero.

Y siguió: "·Esta suerte de terraplanismo que están tratando de agitar no lleva a ningún lado. Quieren discutir sobre valores democráticos, sobre libertades, incluso le discute a la ciencia cuestiones lógicas y comprobadas. No me parece el camino”.