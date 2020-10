La grieta on fire: periodista K desafió a pelear a un periodista antiK

La grieta entre oficialismo y oposición está lejos de cerrarse y parece recrudecerse cada vez más en redes sociales, donde los defensores del gobierno y los opositores suelen cruzarse seguido.

En esta ocasión, el periodista kirchnerista Ezequiel Guazzora llevó el cruce tuitero más allá e invitó a pelear al periodista antiK Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como "El Presto" en redes sociales.

"No suelo hacer esto, pero te desafío a un mano a mano, vos y yo, dos chances, o me cagás a palos o te cago a palos!!! Nada de debate político, vos defendés en ese sentido lo indefendible y yo soy peronista. Cuando quieras y se pueda viajar lo arreglamos. Que no se meta NADIE, OK?", fue el violento mensaje con el que Guazzora desafió a "El Presto".

Después nosotros somos los "VIOLENTOS" y los que profundizamos "LA GRIETA". Este es el nivel de patoterismo y MEDIOCRIDAD del kirchnerismo.



Che operador, te DESAFIO a un debate EN VIVO el mes que viene. Con moderador. ¿Te animás?



Dejá la grasada y el circo, crecé como PERSONA. pic.twitter.com/gkJrBjYWxc — El Presto (@ElPresto2Ok) October 6, 2020

"El Presto", por su parte, redobló la apuesta y desafió al militante K a un debate en vivo. "Después nosotros somos los "VIOLENTOS" y los que profundizamos "LA GRIETA". Este es el nivel de patoterismo y MEDIOCRIDAD del kirchnerismo. Che operador, te DESAFÍO a un debate EN VIVO el mes que viene. Con moderador. ¿Te animás? Dejá la grasada y el circo, crecé como PERSONA", fue la respuesta del periodista entrerriano que vive en Córdoba y hace unos días estuvo detenido por "amenazas" contra la vicepresidenta Cristina Fernández por un tuit que publicó.

Tras el insólito cruce y luego de también insultar a varias mujeres, Guazzora borró todos los mensajes y aseguró que "lo habían hackeado", lo cual generó numerosas burlas y memes en redes sociales.

ABRO HILO CRONOLÓGICO DEL FALSO HACKEO A GUAZORRA:



Todo empieza cuando lo invita a pelear al Presto, después se arrepiente y borra el tuit. Pero antes paso lo siguiente. pic.twitter.com/7XQMi4YAGJ — AUSD (@USDtin) October 6, 2020

"Asco dan algunas personas. Hasta mi número de teléfono publicaron. Son tan mala leche!!!", se quejó Guazzora en su cuenta de Twitter, pero muy pocos le creyeron y lo acusaron de fingir un hackeo luego de los violentos mensajes que publicó.