En Mendoza sigue siendo complicado que vuelvan los chicos al aula

Sorprendidas por el giro del Gobierno Nacional a favor de las clases presenciales, las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) participarán hoy de una reunión que igualmente genera pocas expectativas respecto de la posibilidad de que los chicos puedan volver al aula en Mendoza.

"Se van a guiar por el índice epidemiológico y en los lugares de mucha población, las escuelas van a seguir cerradas", especularon anoche en el Poder Ejecutivo.

El encuentro del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con los encargados del área en todas las provincias, se realizará a partir de las 18 de este martes.

El día previo, Trotta y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dieron un giro y comenzaron a hablar abiertamente a favor de las clases presenciales.

“Tenemos que aprender a convivir con el COVID", dijo Trotta. "No hace falta una vacuna para volver a las clases", agregó.

Las dos frases generaron sorpresa en Mendoza: "Hace 15 decían que sí hacía falta la vacuna, ahora cambian por la opinión pública", se quejó un funcionario, en relación a que, más de siete meses después de iniciada la cuarentena, la gente se inclinaría a favor de que abran las escuelas.

La invitación de Trotta a una reunión que sería trascendente fue recibida en la mañana de este lunes por el titular de la DGE, José Thomas. Han sido días en los que el Gobierno Escolar ha estado mucho más ocupado de los asuntos domésticos que de las discusiones nacionales, debido a la controversia que generó el "borrador" oficial de la nueva ley de Educación.

Una de las últimas decisiones importantes sobre la presencialidad escolar se produjo a comienzos de julio, cuando el Consejo Federal de Educación aprobó un protocolo de retorno al aula. Pero nunca le puso fecha de aplicación.

Aquel protocolo de 20 páginas dictaba normas de ingreso y egreso de los alumnos a los establecimientos, determinaba el distanciamiento en las aulas y las medidas de higiene para prevenir contagios. Incluso Thomas decía también a comienzos de julio que los padres podrían decidir si sus hijos volvían o no a las aulas. "El protocolo habla de que si una familia no está tranquila y no se siente segura, puede tomar la decisión de no mandar a su hijo a la escuela", decía el funcionario.

Si hoy surgiera la posibilidad de programar el retorno al aula en Mendoza, aunque sea en forma parcial, el Gobierno escolar priorizaría a los alumnos de distintos años que, obligados a educarse a distancia por la pandemia, han tenido "trayectorias más débiles".

En coincidencia con Massa, también propondría la presencialidad para los del quinto año del secundario y, en especial, los chicos que deben realizar talleres en las escuelas técnicas antes de egresar.

En Mendoza, los alumnos con trayectorias más o menos débiles rondan los 15.000, mientras que el Gobierno Escolar reconoce que hay unos 8.000 desconectados, según informó la semana pasada en MDZ Radio la directora de Educación Privada de la DGE, Beatriz Della Savia.

A pesar de esta situación, el Gobierno Escolar destaca que el sistema GEM (Gestión Educativa Mendoza) le permite individualizar a los chicos que están o no conectados al sistema y que el seguimiento es fuerte para "reconectar" a los que perdió por la pandemia.