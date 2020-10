Martín Guzmán: "¿Por qué tiene que bajar el gasto público?"

A la espera de la llegada de los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, el ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó anoche una reforma laboral y aseguró que el Gobierno "no apunta a bajar el gasto público".

"¿Por qué tiene que bajar el gasto público? No es a lo que apuntamos, pero queremos las cuentas fiscales en orden, eso seguro", sostuvo el ministro ante los cuestionamientos del periodista Antonio Laje en el programa "Antes de mañana".

"El objetivo central es la recuperación económica; en una economía que se recupera, los ingresos fiscales se recuperan, lo que sí hay que hacer con el gasto es darle más racionalidad, gastar para lo que más importa, para la recuperación y el desarrollo de la economía, y eso es lo que refleja nuestra visión", explicó Guzmán.

El funcionario reconoció que una brecha cambiaria como la actual no es buena para la economía, pero sostuvo que "esos mercados cambiarios, como el contado con liquidación, no son significativos para la macroeconomía y no reflejan la realidad argentina".

Laje: Como van a hacer para gastar el gasto publico?



Guzman: Y porque vamos a tener que bajar el gasto publico?



"Lo que está llevando a que los dólares alternativos sean altos es el control de capitales; hoy está por la razón de que si se abrieran sería peor para la economía y habría más inflación", indicó el ministro.

"La primera condición para invertir es la estabilidad y la alternativa de no hacer nada terminaba en una situación de un salto cambiario. Estas no son medidas que nos ponen contentos pero sí nos permiten proteger la situación cambiaria que es un pilar de estabilidad", sostuvo Guzmán.

"La Argentina necesita tener una deuda sostenible, necesita tener sostenibilidad fiscal y necesita que las exportaciones acompañen el crecimiento de la economía para no quedarse sin dólares, y en esa dirección se está avanzando", indicó Guzmán.

Guzmán destacó que había distintos caminos para seguir y en relación a ello, aclaró: "Uno era el esquema de desdoblamiento cambiario, y el otro era el esquema que se implementó, esto tiene que ver con una situación de que hay que cuidar las reservas porque es muy importante para la estabilidad cambiaria, porque es un pilar de la recuperación".

Por otro lado, el ministro descartó que se vaya a tratar algún proyecto de reforma laboral porque "la principal manera de recuperar el empleo es a través de la recuperación económica".