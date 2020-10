Los tres desplantes de Cristina a Alberto que preocupan en el Frente de Todos

La alianza electoral que armó Cristina Fernández de Kirchner tiene problemas para convertirse en una coalición de Gobierno. Y las diferencias ya son explícitas. No solo por los "funcionarios que no funcionan", como mencionó la vicepresidenta, sino también por otras expresiones y gestos políticos que marcan esas diferencias entre Cristina y el presidente Alberto Fernández.

En la política los gestos muchas veces son más importantes que las palabras. Y el kirchnerismo ha hecho culto de esa máxima. En los últimos días hubo tres desplantes de Cristina hacia Alberto que preocupan dentro del Frente de Todos.

Un 17 sin lealtad. El 17 de octubre es un día clave para el peronismo. Suele ser la fecha en la que las diferencias se disimulan, las ambiciones se tapan con la marcha y la lealtad cobra una significación magnánima. Por eso se esperaba que el 17 de octubre pasado fuera el momento del reencuentro entre Alberto y Cristina; en el Frente de Todos buscaban la foto que despeje las dudas. No pudo ser: Alberto festejó por su lado, el acto virtual fracasó por problemas técnicos y Cristina ni se acordó de Perón (a quien nunca le tuvo real simpatía).

En mi vida hubo un antes y un después de Néstor, porque con él aprendí que se podía hacer política de otra forma. Tuvo la épica, la fuerza, el coraje, la osadía de animarse a cambiar la historia.



Lo único que le pido a la vida es que me acompañe siempre.#Néstor10Años pic.twitter.com/L7coReE5cG — Alberto Fernández (@alferdez) October 27, 2020

Un 27 sin Kirchner. El otro gesto ocurrió en el aniversario de la muerte de Néstor. El presidente Alberto Fernández preparó un acto para celebrar al ex presidente con la "repatriación" de la estatua que había sido retirada de la sede de Unasur. El acto en el CCK tuvo un dato clave: Alberto lo hizo sin ningún "Kirchner" presente. La ex presidente se había excusado de participar de actos por el aniversario y, de paso, se adelantó al presidente con la carta publicada el 26. Pero tampoco estuvo en el acto Máximo, el principal operador que tiene Cristina en la mesa chica del poder.

Presupuesto con votos, pero sin retórica. El Presupuesto enviado por el Presidente fue aprobado en la Cámara de Diputados. Pero por primera vez no hubo ningún discurso efusivo de respaldo por parte del presidente del bloque. Es decir, Máximo Kirchner no cerró el debate con los argumentos políticos y técnicos que le den un respaldo retórico al plan de gestión que el presidente Alberto Fernández presentó. Más allá de las excusas formarles (se argumentó que lo hizo para no dilatar el debate) el hecho político quedó y hay quienes lo interpretan como un desplante; como una falta de apoyo político explícito.