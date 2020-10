Fuerte acusación de Sergio Berni contra la izquierda: "Hay muchos..."

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, apuntó contra los movimientos políticos de tendencia izquierdista al sostener que fueron los principales involucrados en los incidentes durante el desalojo de los terrenos ocupados en Guernica, y aseguró que “hay muchos intereses que atentan contra la buena voluntad de la gente que realmente necesita” una vivienda.

“Estos grupos de izquierda fueron únicamente a enfrentarse por el desalojo. Ninguno estaba porque tenía alguna necesidad habitacional, sino que formaban parte de un esquema de actividad política, por lo que esperábamos esa reacción. Tratamos de minimizar los efectos de la violencia, sabíamos que estaban totalmente armados y que habían preparado trampas en el terreno”, explicó Berni en una entrevista con el programa Intratables, del canal América.

Siguiendo la misma línea acusatoria, pero sin dar nombres concretos, el funcionario bonaerense aseveró que “hay muchos intereses que atentan contra la buena voluntad de la gente que realmente necesita y que confía en el canto de sirena de estos manifestantes, quienes solo hacen grandes negocios alrededor de las necesidades de los demás”.

“No se trata de una cuestión de falta de educación u oportunidades, sino que estamos avanzando en la cultura del aguante y la violencia, y no podemos hacernos los distraídos”, subrayó.

Por otra parte, Berni sostuvo que el anuncio del gobernador Axel Kicillof sobre la entrega de un subsidio de 300.000 pesos a quienes vayan a usurpar terrenos “no influyó en el desalojo” de Guernica, y tras reconocer que la intervención policial “tendría que haber pasado desde el primer día” y no casi tres meses después de la intrusión, destacó que “el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se hizo el distraído, sino que asumió la responsabilidad de entender que había que solucionar casos de extrema vulnerabilidad”.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires actúa a través de sus ministros, y lo que hicimos hoy es respetar el derecho a la propiedad privada y entender que ahí había gente con muchas necesidades no resueltas en los últimos tiempos”, enfatizó.