¿Cómo leer las etiquetas de los alimentos?

La etiqueta de los alimentos tiene información nutricional que ayuda a escoger los productos acordes a la salud de cada persona. Por Ley, todas las empresas están obligadas a dar estos detalles como calorías, grasas totales y las porciones.

¿Cómo se lee la etiqueta de los alimentos?

Hay dos cuestiones fundamentales para empezar a entender cómo se lee la etiqueta de los alimentos: la primera es que todo alimento debe tener un rotulado por ley. Es el cuadro pequeño que suele aparecer en el dorso del contenido.

Esto es obligatorio desde el 1 de agosto de 2016, a raíz de la nueva reglamentación del Código Alimentario Argentino (CAA) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para cuidar la salud de los ciudadanos. Exige a todos las empresas que produzcan alimentos envasados a detallar la información.

Lo segundo es que para hacer un análisis de la información nutricional se debe buscar el tamaño de la porción que debe figurar en el mismo paquete. Todo se basa en la porción. Por ejemplo, la información calórica indica las calorías que tiene una porción de ese paquete.

Además, no hay que dejarse engañar. Hoy las empresas tienen la posibilidad de poner en sus productos leyendas que no son del todo ciertas. Por ejemplo, si se encuentra un producto que dice “sin azúcar” puede no ser verdad.

Esto ocurre porque están habilitadas para ponerlo en productos que tienen hasta un máximo de 0,5% lo cual es bajo, pero sigue teniendo. Por eso es normal encontrar productos “sin azúcar” con azúcar.

Un producto considerado “light”, es un producto que redujo un 25% el contenido de algún componente, esto no quiere decir que deje de ser calórico. Las empresas se aprovechan de esos vacíos legales y confundan al consumidor, motivo por el que es fundamental aprender a leer la etiqueta y no comprar algo que no es.

Ley de Etiquetado de Alimentos

La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley de Etiquetado de Alimentos que establece "garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de un consumo saludable, brindando información nutricional simple y comprensible". Ahora deberá ser debatido en Diputados.

En el caso que se convierta en Ley, las empresas deberán imprimir en su empaquetado una especie de sello de color negro y especificar si el producto es alto contenido en sodio, azúcar, grasas totales y calorías. Aplica a bebidas y comidas.

uD83DuDCBBCon 64 votos afirmativos y 3 votos negativos queda aprobado el proyecto de ley sobre Promoción de la Alimentación Saludable #LeyDeEtiquetado — Senado Argentina (@SenadoArgentina) October 30, 2020

¿Qué información nutricional se puede encontrar?

La información nutricional que debe aparecer obligatoriamente es:

Información de cuántos gramos tiene la porción para hacer el análisis Valor energético: la cantidad de nutrientes y energía que nos puede aportar esa porción de alimento. Carbohidratos: en esta sección se incluye el azúcar, el almidón y la fibra vegetal. Información fundamental a tener en cuenta para las personas con diabetes. Proteínas: suelen indicar también en este punto las vitaminas y el calcio del producto. Grasas totales: detallan el total de grasas y luego lo detallan por grasas trans y grasas saturadas. Fibra alimenticia: genera una sensación de saciedad que puede ayudar a controlar el peso. Sodio: vinculado con la sal, ayuda a tener un equilibrio adecuado de los líquidos.

La columna "%VD" significa cuánto de esos valores diarios recomendados le aporta la porción de alimento, por lo cual sabremos cuántos nutrientes se estarán incorporando.

Hay que tener en cuenta que en algunos alimentos pueden no figurar todos estos ítems, ya que no todos los alimentos tienen la misma nutrición. La educación nutricional es fundamental para colaborar en una mejor calidad de vida.