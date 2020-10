El Gobierno no informó compras por $800 millones en la cuarentena

Casi un tercio de las compras y contrataciones que el Estado nacional realizó durante la cuarentena obligatoria, no fueron publicadas en el Boletín Oficial y en la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), según detectó un relevamiento de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.

De un total de 232 expedientes elaborados mayoritariamente entre el 18 de mayo y el 18 de junio, el 30,60% no tuvo publicidad en el Boletín Oficial ni en la ONC, lo que se traduce en una violación al artículo 15 ter del Decreto N° 260/2020 que establece que los organismos que realicen contrataciones directas de bienes y servicios necesarios para atender la emergencia sanitaria “deben proceder a su publicación posterior tanto en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones como en el Boletín Oficial”, advirtió la PIA en su informe publicado en el portal del canal de noticias TN.

Traducido en cifras, el Estado nacional erogó por esas 232 compras y contrataciones un total de 6.280.497.299 pesos; 787.434 euros y 25.171.507 dólares. De estos gastos, $795.775.823 no fueron dados a conocer en ninguno de los canales de comunicación oficiales marcados por el Decreto N° 260/2020, mientras que solo el 1% de los expedientes con monedas extranjeras tuvo publicidad. A su vez, solo 1.859.191.885 pesos (29%) contó con publicidad, mientras que el resto no se informó correctamente: hubo casos que solo se dieron a conocer en el Boletín Oficial pero no así en la Oficina Nacional de Contrataciones y viceversa.

Ante estas irregularidades, el organismo que dirige Rodríguez le requirió a la Agencia de Acceso a la Información Pública que “arbitre los medios necesarios para que se dé fiel cumplimiento de la publicidad de las contrataciones”. En ese sentido, el informe detalló que “se debe hacer mención de la dificultad que esta Procuraduría tiene para poder obtener la información requerida, pese a su rol único por especialidad y competencia. Imaginemos lo que sucedería con la ciudadanía en general en caso de querer conocer certeramente las contrataciones efectuadas por el Estado Nacional”.

“Las cifras obtenidas permiten concluir categóricamente que las compras efectuadas por el Estado Nacional no tienen el grado de publicidad que requieren tanto las normas internas como los Tratados Internacionales en materia de transparencia y contra la corrupción”, concluyó.