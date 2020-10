Luis Petri lanzó una feroz acusación al Gobierno por las tomas

El diputado mendocino Luis Petri cargó duramente contra el Gobierno nacional por su accionar frente a las usurpaciones de tierras en la Argentina, al señalar que el Ejecutivo está “alentando, promocionando y consintiendo” las tomas, a la vez que lo acusó de “no cumplir con la Constitución Nacional”.

“No tengo dudas que el Gobierno ha alentado, promocionado y consentido las tomas en la Argentina. Cuando esta historia se inició, la ministra de Seguridad (Sabina Frederic) dijo que este no era un problema de seguridad, desconociendo que el Ministerio se había creado con la toma del Parque Indoamericano en 2010. Además, el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) fue más allá y dijo que no había usurpación hasta que no hubiese sentencia firme. Así, las usurpaciones fueron proliferando”, relató en el programa A dos Voces, del canal TN.

En ese sentido, el legislador de la UCR apuntó también contra Alberto Fernández: “Cuando el Presidente dice que es una estupidez que se avance contra la propiedad privada, se olvida que han habido funcionarios en las tomas de Villa Mascardi, Guernica y Entre Ríos”.

“Lo que dice el Código Penal es muy simple: cuando hay una usurpación, se comete un delito inmediato de ejecución continuada y hay que hacer cesar sus efectos para restablecer la ley. El problema de este gobierno es que muchas veces no cumple con la Constitución Nacional o juega por fuera”, añadió.

Por otro lado, Petri criticó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por su anuncio de entregar subsidios a quienes intentaron usurpar terrenos: “Promete premiar a quienes delinquen e incumplen la ley con un subsidio de 50.000 pesos, lo cual es como decirle al que roba o hurta ‘te vamos a entregar plata porque en definitiva sos una persona que ha caído en desgracia por el sistema y te tenemos que sostener’”.

Para demostrar una buena política frente a las tomas, el diputado mendocino puso como ejemplo el fallido intento de usurpación que ocurrió hace una semana en una bodega de Luján de Cuyo: “Cuando hay voluntad política, un direccionamiento claro de las fuerzas de seguridad y un acompañamiento de la Justicia, las usurpaciones no suceden”.