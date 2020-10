Juan Grabois: "Hemos sufrido una derrota que nos duele pero la lucha sigue"

El dirigente social Juan Grabois grabó un video de 13 minutos en el que se refirió a la decisión de la jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, quien definió que las tierras le corresponden a la familia Etchevehere y no a Dolores Etchevehere, quien junto a militantes que responden al propio Grabois, habían tomado el campo "Casa Nueva".

"No voy a negar que hemos sufrido una derrota que nos duele, nos duele sobre todo por Dolores, víctima emblemática de violencia de género intrafamiliar e institucional", comenzó diciendo Grabois, quien luego criticó con dureza a la Justicia, a la familia Etchevehere y a Cambiemos.

“Dolores, heredera de una fortuna inconmensurable, hoy esta prácticamente en la indigencia. Nunca recibió el dinero que figura en los papeles fraguados por los Etchevehere y su tropa de abogados extorsionadores vinculados al narco”, continuó diciendo Grabois.

En un tramo del video en el cual leyó un extenso comunicado, confirmó que dejarán la estancia por sus propios medios a las 19, y pidió a las autoridades que garanticen la seguridad de todos los presentes.

Sin embargo y a pesar de que le "aconsejaron" a Dolores Etchevehere que hiciera lo mismo, dijo que no dejará el terreno. “Le aconsejamos a Dolores que haga lo mismo en forma temporal, pero ella no está dispuesta. No quiere dejarse humillar. La comprendemos. No la vamos a dejar. Un pequeño grupo de mujeres se quedará con ella”.