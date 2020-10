Guernica: detuvieron a dos estudiantes del Nacional de Buenos Aires

View this post on Instagram

u203cufe0f URGENTE u2022 Guernica El gobierno de Axel Kicillof con Sergio Berni a la cabeza, avanza sobre las familias con balas de goma y quemando las casillas. Hay varixs companu0303erxs detenidxs Llamamos a toda la juventud a sumarse a esta lucha. u270aud83cudffd Tierra para vivir! #noaldesalojoenguernica