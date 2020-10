Es verdadero que Kicillof dijo que “los barrios privados son prácticamente ocupaciones de tierra”

Circulan en Facebook, Instagram, Twitter y por WhatsApp posteos que indican que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que “los barrios privados son prácticamente ocupaciones de tierra”.

La afirmación es verdadera: en una entrevista con la agencia de noticias Télam, el Gobernador afirmó textual: “La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo”.

Los posteos sobre los dichos de Kicillof fueron publicados en Facebook, donde obtuvieron más de 35 mil interacciones, según la herramienta de medición CrowdTangle (ver acá, acá y acá). En Instagram, en tanto, los mensajes lograron 15 mil interacciones (ver acá y acá) y en Twitter algunas publicaciones superaron los mil retuits (ver acá y acá). La imagen con la frase también llegó al WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificada.

Los dichos de Kicillof

En una entrevista publicada por Télam el 24 de octubre último, Kicillof señaló: “La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo”.

La frase fue ratificada por el propio gobernador en un mensaje de Twitter en el que cuestionó cómo sus declaraciones fueron tratadas por los diarios La Nación y Clarín.

Los dichos del mandatario provincial generaron críticas de la oposición y reactivaron la discusión sobre las tomas de tierras que existen en la Provincia de Buenos Aires.

La ex ministra de Seguridad de la Nación y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo al respecto que “Kicillof cree que los countries son una usurpación”. Por su parte, el diputado nacional Cristian Ritondo (Juntos por el Cambio) sostuvo: “Kicillof cruzó la raya de la racionalidad política. Avalar la toma de tierras con argumentos extraviados solo genera más incertidumbre y promueve inseguridad legal”.

Tras la polémica, Kicillof aclaró el último lunes que “está muy bien” que existan los barrios privados, pero sostuvo: “A veces por deficiencia de la propia Provincia en todo este tiempo no están regularizados. Y como no están regularizados el que tiene una vivienda no puede escriturar, como no puede escriturar no puede transferirla, no la puede heredar su familia. Es un problema para el propietario de la vivienda y necesita una acción del Estado porque en la situación en la que están es irregular”.

La situación de los barrios privados

Según datos difundidos por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), en territorio bonaerense hay 871 barrios cerrados o countries, de los cuales 568 están registrados formalmente, 73 tributan como “tierra en desarrollo” (según lo dispuesto por la Ley 15.038, de 2018) y 230 (un 25%) no está registrado ni tributa según sus características, lo que genera, según estima el organismo recaudador, una pérdida de $ 1.500 millones al año en recaudación.

Este último dato coincide con la información volcada en la Resolución 494/20, que sostiene que existen más de 200 emprendimientos urbanos que “no habrían completado las gestiones necesarias para lograr la escrituración de aproximadamente 100 mil lotes”.

En tanto, ARBA indicó que el 55% de los barrios privados registrados de la Provincia se concentran en 7 partidos: Escobar, Pilar, Presidente Perón, Tigre, Luján, Ezeiza y Esteban Echeverría. Solo Pilar, Tigre y Escobar concentran el 45,6% del total.