Tras dar positivo de covid, el intendente de Alvear dejó un mensaje

El intendente de General Alvear, Walther Marcolini, dejó un mensaje tranquilizador para los ciudadanos de la comuna pero también los llamó a comportarse con responsabilidad. Agradeció el cariño de las personas que se contactaron para solidarizarse y preguntar por su estado.

"Quiero agradecer los afectos y mensajes que me han hecho llegar a mi familia y a mi. Decirles a todos los alvearenses que se queden tranquilos que estos 15 días voy a estar trabajando desde mi casa con la mayor normalidad posible", explicó.

"Por ahora estamos viendo. Mi familia asintomática y yo con síntomas leves", aclaró. Pero más allá de garantizar la gestión de gobierno le pidió a los vecinos del municipio que se cuiden.

"Hoy tenemos circulación comunitaria. No podemos saber en qué momento me he contagiado", admitió. "Les pido a todos que se cuiden", manifestó

Marcolini dio positivo ayer luego de reunirse con el ministro de Economía Enrique Vaquié, quien decidió aislarse por haber tenido contacto estrecho con el jefe comunal. Además de Marcolini el intendente Tunuyán, Martín Aveiro, también ha dado resultado positivo y se encuentra aislado en buen estado de salud.