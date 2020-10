¿Quién es Amalia Granata? Conocé su edad, carrera política y curiosidades

Amalia Granata nació el 26 de febrero de 1981 (39 años). Es una modelo, panelista de televisión y política argentina. Hoy es Diputada por la provincia de Santa Fe.

Empezó su carrera de manera mediática al confesar en un programa de televisión haber tenido un encuentro íntimo con el cantante Robbie Williams, cuando estaba de gira por Argentina en 2004.

A partir de ese momento, Granata se hizo famosa y empezó a construir su carrera en los medios. Fue modelo gráfica y en 2006, fue notera de un programa de televisión que cubría el Festival de Viña del Mar en Chile.

Ese mismo año participó del programa chileno "Rec", en la sección llamada "La Misión Sex". Tenía que conseguir que los futbolistas del club Universidad de Chile escribieran una dedicatoria en su cuerpo.

También fue protagonista de varios escándalos: se peleó con Pamela David en vivo, fue presuntamente golpeada por su mánager, fue acusada de agredir a una bailarina brasileña y besó en la boca a la modelo Paulina Solsol cuando realizaban un show en un boliche.

En mayo de 2007, Granata participó de Gran Hermano Famosos en Telefé y fue la primera eliminada con el 54% de los votos. Dejó un momento icónico en la televisión: las cámaras la captaron cuando orinó en el jardín de la casa.

"Lo que me pasó en Gran Hermano es que fui al baño a la madrugada y estaba ocupado, vuelvo a ir y estaba ocupado. Había alguien, no importa quién, que estaba haciendo lo segundo y el baño era de 2x2, o de 1x1, era mínimo. Y yo no quería hacer pis después de que esa persona me daba mucho asco", explicó en su momento en el programa Los Ángeles de la Mañana.

A mediados de ese año se fue a vivir a Rumania con su novio Cristian "El ogro" Fabbiani, para acompañarlo en su carrera futbolística. A los pocos meses regresó a Argentina separada y embarazada. En abril de 2008 nació Uma Fabbiani en Rosario, Santa Fe.

Tiempo después volvió a trabajar. Posó desnuda en Playboy y en 2010 participó del Bailando por un Sueño en Canal 13. La eliminó del reality Fabio "La Mole" Moli con el 55,3% de los votos. Fue panelista del programa “Pamela a la Tarde” en América y luego de “Todas las Tardes” en Canal 9, de donde la echaron por sus tuits contra la ley de despenalización del aborto.

Carrera política de Amalia Granata

En abril de 2019, Amalia Granata se presentó en las elecciones PASO como precandidata a Diputada Provincial por la Provincia de Santa Fe. Hizo una intensa campaña contra la ley de despenalización del aborto. Este activismo, denominado la Ola Celeste, le valió una gran popularidad.

Además, tuvo una fuerte postura contra la ideología de género. De esta manera, su partido “Somos Vida” del frente electoral “Unite por la Vida y la Familia” obtuvo más de 140 mil votos.

La mediática se convirtió en la tercera candidata más votada en Santa Fe, luego del socialismo y Cambiemos. Granata asumió su cargo de Diputada el 11 de diciembre de 2019.