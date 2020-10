Cómo busca impedir el Gobierno que haya "Grabois" mendocinos

"No se va a negociar con nadie en una toma. No hay negociación posible. Es un delito y se desaloja inmediatamente". La frase del ministro de Seguridad Raúl Levrino es, en realidad, una definición política determinada por el gobernador Rodolfo Suarez y que también busca marcar un contraste con la Nación. Esta vez, respecto a la toma y usurpación de terrenos. Mientras que a nivel nacional se relativizó que se trate de un delito, acá el Gobierno le da potestad a la policía para actuar de manera inmediata porque consideran a las usurpaciones como un delito infraganti.

Las usurpaciones en la Patagonia, la toma del terreno en Guernica, Buenos Aires, y ahora lo ocurrido en Entre Ríos generaron un efecto dominó en todo el país y también puso en foco político cómo se enfoca desde la política y la justicia el tema. Mendoza es una de las provincias que están en en ojo. Hubo 50 denuncias por tomas y 15 intentos efectivos en los últimos dos meses. Ninguno se concretó y en algunos casos hubo momentos de tensión, como ocurrió en el predio del barrio Lihué en Guaymallén.

Mientras que a nivel nacional hay una sensación de "liberación", sobre todo por lo que pasa en la Patagonia, Suarez busca dar otra señal. Para ello hay acuerdo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Al tomar como delito infraganti, la policía puede actuar de inmediato. Se desaloja, luego se dialoga. A nivel operativo el sistema es bastante casero. Un grupo de Whatsapp une al Ministro de Seguridad y funcionarios de esa cartera, a intendentes y al fiscal Fernando Giunta, que hace de enlace con el Ministerio Público Fiscal. La decisión es, en ese sentido, imputar a quienes ejecutan las tomas. "Grabois en Mendoza estaría imputado", aseguran.

"Con las tomas hay efecto espejo muchas veces. Por eso formamos un grupo interdisciplinario. Lo importante es actuar rápido porque se trata de un delito que ocurre en el momento y se puede actuar de manera disuasiva", explicó Raúl Levrino. Desde lo operativo, explica Levrino, la orden es que la policía desaloje tomando como delito infraganti y haciendo alusión al artículo 181 del Código Penal.

El ex presidente de la Federación Agraria, @eduardobuzzi también apoyó a Proyecto Artigas y habló de la necesidad de abordar seriamente la discusión sobre la tierra. https://t.co/LkKrHeRmIx — ProyectoArtigas (@ProyectoArtigas) October 28, 2020

La intención de ese enfoque es tener acción rápida y evitar que haya algún arraigo en el terreno usurpado. Los departamentos donde más intentos hubo son Guaymallén y Luján.

Diferencias

En el Gobierno local cuestionan el enfoque que le dio la Nación al tema porque sugiere un aliento a las tomas. "El mensaje es muy negativo porque perjudica el estado de derecho. No se puede relativizar un tema así porque genera una sensación de todo vale", explicó un intendente. También hay quienes exageran esa diferencia para marcar un contraste.

Aunque el delito es el mismo, no es igual la situación de la toma de tierras rurales, como la ocurrida y promovida por Juan Grabois en Entre Ríos, que las ocupaciones en zonas urbanas que tienen como motivación el déficit habitacional.

En Mendoza ante una usurpación ordenan el inmediato desalojo mientras en Entre Ríos envían a la policía a abastecer a los usurpadores. Mismos hechos, diferentes respuestas. Otro país es posible pic.twitter.com/I8jzujdkPh — Luis Petri (@luispetri) October 26, 2020

En Mendoza las tensiones por la propiedad de la tierra se dan más en zonas alejadas donde hay diferencias entre quienes las ocupan desde hace décadas y quienes poseen títulos de propiedad. Además el propio Estado tiene planes de arraigo. Sí hay más litigiosidad en terrenos ocupados para viviendas. Pasa en terrenos fiscales nacionales o provinciales (donde habrá rutas y hasta trenes) y también en lotes privados (donde hay más litigios).

El tema genera preocupación por los hechos concretos, pero también por la sensación de caos que genera. Los empresarios de Mendoza alertan también sobre lo que genera. "Alguna certidumbre debemos tener. No todo debe ser desorden y caos . No cumplir y hacer cumplir las normas mínimas contribuye a alimentar un escenario nacional más caótico aún que el que estamos viviendo. No podemos vivir sin normas. La vida social se desmorona si no se respetan los principios que tan claramente defiende nuestra Constitución Nacional y normas internacionales. Llamamos a la reflexión a las autoridades de todos los niveles y poderes y a las organizaciones sociales para poder organizar este desorden, impedir los atropellos, castigar, en el caso que se comprueben los delitos y ponernos a construir seriamente un futuro mejor para la Argentina", alertan desde la UCIM.

En el mismo plano hay miradas más irónicas, como la del presidente de la cámara de comercio de Alvear. El hombre le escribió una carta pública a Juan Grabois en la que lo invita a ocupar tierras en Mendoza, pero presentando las dificultades que podría tener al encarar un emprendimiento productivo. "Desde el sur de la provincia de Mendoza me complace informarle que hay decenas de agricultores dispuestos a ofrecerles al “Proyecto Artigas” o cualquiera de los movimientos de agricultores usurpadores que usted dirige, la posibilidad de acceder a cientos de hectáreas, en forma de arrendamiento, a cambio de solo el 20% de la rentabilidad neta de sus futuras producciones", sugiere el productor.