Fuerte cruce entre Feinmann y Pastor por las usurpaciones de tierras

Los periodistas de A24 Eduardo Feinmann y Facundo Pastor mantuvieron un duro cruce al aire mientras mientras discutían sobre el conflicto por la ocupación de tierras en la estancia de la familia Etchevehere en Entre Ríos.

Feinmann mostró la escritura en la que Dolores Etchevehere había cedido el total de sus acciones en Las Margaritas S. A., la empresa dueña de la Estancia Casa Nueva que hace 12 días fue ocupada por un grupo de personas que responde al dirigente social Juan Grabois.

Pastor sostenía que había que esperar que la Justicia se expida sobre la sucesión y que había que aguardar el fallo de un juez para proceder con un desalojo en el lugar.

Duro cruce entre Feinmann y Pastor por las usurpaciones pic.twitter.com/J7aLAxhmqZ — Diego (@Diegofedok1) October 27, 2020

Este argumento irritó a Feinmann, quien increpó a su colega con la escritura en la mano. "El mismo escribano te muestra esto, firmado por la señora Dolores. ¿Necesitás que el juez te diga, para saber vos como periodista, que no es un delito?", lo cruzó a Pastor.

Pastor insistió con su postura y Feinmann lo cortó en tono irónico: "Quedate tranquilo, Pastor. El equivocado siempre soy yo. Quedate tranquilo. Vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo. No, quedate tranquilo. El periodista sos vos y el pelotudo soy yo. Quedate tranquilo, Pastor querido".

"¿En serio necesitás para evaluar que un juez te diga esto?", insistió Feinmann. Pastor mantuvo su postura y completó: "Necesitás que un juez resuelva una sucesión y una herencia que no tiene partición, que no tiene inventario".

"Es que la señora de la que vos hablás ya cedió su parte y la firmó en esta escritura, en esta firma que está acá, ¿está claro?", insistió Feinmann, y Pastor lo cuestionó: "¿Pero eso está presentado en la causa o lo tiene el abogado de Etchevehere?".

A las 5,30 AM, 6 autos llenos de usurpadores dejan la toma y no regresan más. Nuestros vecinos nos dicen que la combi blanca AE 189 DK anda por Santa Elena y La Paz hace un mes. Ya nos venían espiando. pic.twitter.com/VuBq6FJfRJ — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) October 27, 2020

Esta pregunta hizo que el conductor diera por terminada la discusión. "Está bien, listo, no voy a dar una clase. Mirá, no me vas a tomar examen, Facundo. Te agradezco mucho, buenas noches, hasta mañana", lo despidió Feinmann, visiblemente enojado.

El documento en cuestión, que tiene fecha de 2018, lo difundió ayer el escribano José Luis Zuffiaurre, quien dijo que Dolores Etchevehere firmó de manera personal en su escribanía, junto a su abogado, la escritura en donde "cede el total de su paquete accionario a una sociedad anónima de Buenos Aires".

"La firma es de Dolores Etchevehere y así lo afirmé en la Fiscalía. Tengo toda la documentación guardada para poder demostrar que cedió todas las acciones", aseguró el escribano en diálogo con TN.