Alberto Fernández insistió con el aborto legal: "Es un compromiso que voy a cumplir"

El presidente Alberto Fernández ratificó hoy que el envío de un proyecto al Congreso para legalizar el aborto "es un compromiso" que asumió en campaña y reafirmó que los compromisos los cumple, pero advirtió que no busca "generar un nuevo debate entre los argentinos"

"Estamos terminando de trabajar" sobre el tema, dijo Fernández esta mañana en declaraciones a radio Metro, en las que señaló que no quiere que la iniciativa "se convierta en una nueva disputa entre los argentinos" y que desearía que se respetara "el debate y a todos".



En ese marco, el mandatario dijo que "mientras todo esto pasa (en alusión a la pandemia) los abortos siguen existiendo y muchas mujeres terminan siendo lastimadas o terminan muriendo en abortos clandestinos".





“Estamos trabajando en eso”, respondió al ser consultado sobre cuándo enviará la iniciativa al Congreso Nacional. Asimismo, agregó: “Yo lo que quisiera es que el tema no se convierta en una nueva disputa entre los argentinos. Respetemos a todos, lo que no quiero es que se genere un nuevo debate”.



Por último, Fernández indicó que "la eventual legalización del aborto no lo vuelve obligatorio, nadie está obligado a abortar".