Alberto analizó la carta de Cristina Kirchner y dijo: "Siento que...

Ayer la vicepresidenta Cristina Kirchner sorprendió en las redes con la publicación de una carta abierta que se anticipaba al décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Allí, la mandataria también habla del gobierno de Alberto Fernández y el presidente hoy salió a decir su opinión sobre el texto. "Yo leí la carta y me gusto, la sentí como un respaldo", manifestó el mandatario. "Ha sido muy generosa en muchos conceptos y la valoré así. Tiene conceptos elogiosos, generosos y afectuosos", adhirió en declaraciones radiales.

Entrevistado por la periodista María O'Donnell en el programa De Acá en Más admitió que la carta no le resultó novedosa "porque son cosas que hablo con Cristina habitualmente". Pero si le dedicó un comentario a uno de los párrafos que puede interpretarse como una crítica a su gabinete y alimentar los rumores de que la vicepresidenta está pidiendo cambios en el equipo.

"El párrafo de los funcionarios que no funcionan no esta dirigido a mi sino a quienes critican al gobierno impiadosamente. Hay sectores que no soportan que el gobierno sea peronista", aclaró en una interpretación bastante particular de los dichos de la vicepresidenta.

AHORA – En #DeAcaEnMas hablamos con @alferdez - "El párrafo de los funcionarios que no funcionan no esta dirigido a mi sino a quienes critican al gobierno impiadosamente. Hay sectores que no soportan que el gobierno sea peronista" — De Acá En Más (@DeAcaEnMas951) October 27, 2020

En concreto, Cristina en su carta expresaba lo siguiente: "En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los “defectos” que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión".

Más allá de ello, Alberto Fernández agregó que "es una carta de un fuerte compromiso de Cristina" y dijo que la misma "rescata la actitud dialoguista de quien gobierna".

Por otro lado, también habló sobre la expresión de que es un títere de Cristina Kirchner. "La economía es mi responsabilidad, lo que pasa es que se construye la idea de que ella gobierna y ella debe salir a decir que no es así, y esta muy bien que lo haga. Si con esto se arma un debate, bienvenido sea", explicó.

AHORA – En #DeAcaEnMas hablamos con @alferdez - "El gobierno es una alianza electoral, por lo tanto todos tenemos derecho a opinar" — De Acá En Más (@DeAcaEnMas951) October 27, 2020

En su carta, Cristina escribió: "El relato del “Presidente títere” lo utilizaron con Néstor respecto de Duhalde, conmigo respecto de Néstor y, ahora, con Alberto respecto de mí. Después de haber desempeñado la primera magistratura durante 2 períodos consecutivos y de haber acompañado a Néstor durante los 4 años y medio de su presidencia, si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno".