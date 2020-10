Proponen que abogados particulares trabajen como fiscales

El Procurador Alejandro Gullé presentó el presupuesto 2021 de su área y advirtió que se están acumulando las causas en las fiscalías. En este sentido, propuso trabajar en una "selección de casos" y que haya abogados privados que hagan el trabajo de los fiscales en otros expedientes.

Lo que sugirió Gullé fue “una suerte de selección de causas, como tienen otras provincias, la disposición de la acción penal”. Esto implica que “se reciben las denuncias y si son de una relativa importancia, seleccionan las causas más importantes y en lugar de dejarlas morir (a las otras) en una Fiscalía, le avisan a la víctima, ofreciéndole la posibilidad de perseguir su causa".

De acuerdo con este sistema, si esa persona tiene un abogado particular, "lo designa y sigue adelante como si fuera un fiscal", y si no lo tiene, "se le comunica al Colegio de Abogados que sortee uno”.

“No hemos dejado de funcionar”, aclaró Gullé. Pero puso el acento en los problemas: “Hay que poner una solución rápida, porque el fiscal es el que tiene que reunir toda la prueba y llevarlo ante al juez. Hoy hay fiscales que tienen hasta 9 audiencias diarias, es imposible que investigue nuevas causas”, subrayó.

El Procurador recordó además que hoy cuentan con 1.600 empleados, lo que representa el 47% del personal que tiene la Corte.

En materia de Presupuesto, indicó que el proyecto elevado a la Legislatura prevé para el Ministerio Público Fiscal 2.981 millones de pesos. Como a la Corte, a la Procuración tampoco le alcanza la plata: “Hemos pedimos 940 millones más para proyectos”, dijo Gullé.

En ese pedido aparecen 26 millones de pesos para personal, “porque hemos pedido ayudantes fiscales, inspectores, tres secretarios, funcionarios de una categoría relativamente baja y seis empleados administrativos”.

El Registro Provincial de Huellas Genéticas, fue otro de los aspectos abordados por Gullé. Dijo que “es el motivo de orgullo de los mendocinos".

"Para ejemplificar, hoy tenemos 50.400 perfiles genéticos, nos sigue Salta con 3 mil muestras y Buenos Aires no tiene ni una porque no lo han podido poner en funcionamiento. Con 236 determinaciones positivas, hemos logrado esclarecer 545 causas al mes pasado. La mayoría son violaciones, no son causas simples; también homicidios, asaltos a mano armada violentos. Estamos trabajando de una manera excepcional”, valoró.